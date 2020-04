Berlin. Fremdgehen, Alkoholsucht, Sex – es gibt kaum einen Bereich ihrer Ehe, über den Martin Keß-Roche mit seiner Frau Charlotte Roche nicht öffentlich spricht. Für ihren „Paardiologie“-Podcast die eigene Scham zu überwinden, sei für ihn aber eine Herausforderung gewesen. Wie es mit dem Erfolgsformat weitergeht und warum nun auch noch ein Buch folgt, hat Keß-Roche unserer Redaktion in einem Interview erzählt.

Herr Keß-Roche, Sie machen mittlerweile seit mehr als zehn Jahren mit ihrer Frau eine Beziehungstherapie. Warum?

Martin Keß-Roche: Wir haben sehr heftige Kämpfe gehabt, in denen wir uns gegenseitig emotional sehr verletzt haben. Die Anlässe standen damals in keinem Verhältnis zu der Härte, mit der wir diese Kämpfe ausgetragen haben. Ein Grund war zum Beispiel große Eifersucht.

Die führt zwischen ihnen noch immer zu Konflikten. Ihre Frau hat ihnen im Januar gestanden, dass Sie mit einem anderen Mann fremdgegangen ist.

Keß-Roche: Ja, aber es war für mich kein Betrug. Ich hatte ihr im Grunde genommen mein Einverständnis erteilt. Wir waren uns einig darüber, dass wir das aushalten wollen. Ich habe aber gemerkt, dass es für mich viel schwieriger ist, als ich vorher dachte. Vor diesem Hintergrund haben wir uns jetzt neu zusammengerauft – und eingesehen, dass wir an diesem Ideal gescheitert sind.

Mit Charlotte Roche ist Martin Keß-Roche seit 17 Jahren ein Paar. Seit mehr als zehn Jahren machen sie eine Paartherapie. Viele Beziehungs-Themen verarbeiten die beiden auch in ihrem Podcast „Paardiologie“.

Warum haben Sie es als Ideal angesehen, Sex mit anderen zu haben?

Keß-Roche: Es geht darum, ob Monogamie funktioniert und ob das eine realistische Lösung für ein ganzes Leben ist. Ich habe großes Verständnis dafür, dass sowohl der Mann als auch die Frau nicht ein Leben lang ihre Sexualität auf nur eine Person reduzieren möchten. Es gibt darüber hinaus Bedürfnisse und Wünsche. Und wenn ich das anerkenne, dann muss ich ja auch anerkennen, dass das bei meinem Partner oder meiner Partnerin genauso ist.

Warum haben Sie sich trotz der vielen Streits nie getrennt?

Keß-Roche: Es ist wie in einer funktionierenden Demokratie – es muss verhandelt werden. In unserer heutigen Gesellschaft gibt es ja eigentlich keinen zwingenden Grund mehr zusammenzubleiben. Weil der gesellschaftliche, religiöse und wirtschaftliche Druck nicht mehr so groß ist wie früher. Wenn zu gehen aber nicht bedeutet, dass man etwas gelernt hat und es beim nächsten Mal besser macht, dann führt das nicht zum Glück, sondern dazu, dass man immer wieder geht. Dann kann man eigentlich auch bleiben.

In ihrem Podcast „Paardialoge“ sprechen Sie über ihre Streitigkeiten, ihren Sex, auch ihre Abtreibung. Warum tragen Sie diese intimen Themen in die Öffentlichkeit?

Keß-Roche: Als Charlotte mich gefragt hat, ob ich das machen will, habe ich total spontan „Ja“ gesagt. Und mir diese Frage, die Sie jetzt stellen, erst anschließend gestellt. Ich könnte ganz einfach sagen: „Warum nicht?“ Die Probleme, die wir haben, sind total normal. Nicht jedes Paar hat jedes Problem, aber jedes Paar hat Probleme – vor allem damit, vernünftig darüber zu sprechen. Die Überwindung meiner Scham, meines Denkmusters, dass das niemanden etwas angeht, war für mich aber eine große Herausforderung.

Martin Keß-Roche war einer der drei Gründer des TV-Unternehmens Brainpool, heute betreibt er eine Kaffeerösterei in Köln.

Warum?

Keß-Roche: Naja, das sind halt die Stimmen aus einer Erziehung und Kultur, die sagen, man trägt keine Emotionen nach außen. Man hat so zu tun, als ob alles gut ist, man soll keine Schande bringen und so weiter. Ich bin in diesem Punkt stolz auf mich und den Entwicklungsschritt, den ich gegangen bin. Und es passiert eben gar nichts Schlimmes. Im Gegenteil: Es gibt eigentlich nur positive Reaktionen.

Dann ist der Podcast quasi zu einem Teil der Therapie geworden?

Keß-Roche: Ich möchte das nicht mit „Ja“ beantworten, weil wir uns dann anmaßen würden, dass wir keine Therapeuten mehr bräuchten. So ist es aber nicht. Wir sind auch nur dann souverän, wenn wir über Probleme sprechen, die schon weit zurückliegen, wie zum Beispiel unsere Alkoholsucht. Bei gegenwärtigen Problemen ist es weitaus schwieriger.

Trotzdem behalten Sie in den Gesprächen stets die Ruhe. Wie schaffen Sie das?

Keß-Roche: Die Art und Weise, wie Charlotte und ich miteinander sprechen, ist ein direktes Resultat unserer therapeutischen Erfahrung: nicht mit Schuldzuweisungen beginnen, nicht moralisch werden und nicht immer „immer“ oder „nie“ sagen. Trotzdem knallen bei aktuellen Konflikten schon nochmal Türen.

Wenn Sie das in ihrem Podcast aufarbeiten, warum benötigt es dann zusätzlich noch ein Buch?

Keß-Roche: Es ist einfach ein anderes Medium, eine andere Zielgruppe. Das Publikum, das uns hört, ist ja ein sehr junges. Das Buch („Paardiologie. Das Beziehungs-Buch“, Anm. d. Red.) ist ein Angebot, das Gesprochene noch einmal nachzulesen, umrahmt von einem Kommentar und einer Einordnung von einer Paartherapeutin.

Anders als Ihre Frau Charlotte waren Sie vor dem Podcast quasi unbekannt. Jetzt gelten Sie als heimlicher Superstar des Formats. Was macht das mit Ihnen?

Keß-Roche: Es hat zumindest keine negativen Auswirkungen. Ich finde, dass die Leute, wenn sie an mich herantreten, das mit großem Respekt und aus großer Zuneigung tun. Und das freut mich dann auch. Wir sind aber ein Team, ich habe nur den Vorteil, dass ich die größere Überraschung bin. Charlotte ist halt schon 20 Jahre lang im Geschäft.

Einmal angenommen, ihre Ehekrise ist überstanden und die Therapie war erfolgreich. Wäre das dann das Ende vom „Paardiologie“-Podcast?

Keß-Roche: Das wünsche ich mir nicht, denn er tut uns gut. Außerdem sehe ich mit großer Freude, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern damit etwas Gutes mitgeben. Ich habe Lust, das noch weiterhin zu tun – und ich finde auch, dass wir die Krise schon gemeistert haben.

Das Buch „Paardiologie. Das Beziehungs-Buch“ erscheint am Montag, 6. April 2020, beim Piper Verlag und kostet 18 Euro.

