Homeoffice ist wie eine andere Welt. Eine Welt, die Hilfe schreit: Ich verdrecke! Rette mich vor dem Versinken in Staub und Müll. Doch ich schüttel erbarmungslos den Kopf – ich helfe nicht. „Ich bin im Homeoffice“, rufe ich den verschmierten Badezimmerkacheln, den mit Zahnpasta bespritzten Spiegeln und den Krümeln auf dem Teppich zu.

Haut ab. Lasst mich in Ruhe. Dabei bin ich versucht, zum Staubsauger zu greifen. Wenigstens mal eben. Aber es geht nicht. Bleib, wo du bist. Ich muss in die Videoschalte. Es ist schön in den Homeoffices, das zeigen ja die Bilder der anderen. In meinem Homeoffice ist es ja im Grunde auch schön. Die alten Skier hab ich weggeräumt, die Carrerabahn unter den Schreibtisch geschubst. Geht doch, sag ich mir. Gibt doch Schlimmeres. Viel Schlimmeres. Ich rede so mit mir, wie ich rede, wenn ich nach dem Urlaub fünf Kilo zugenommen hab: Dann sage ich auch: Gibt Schlimmeres. Oder gibt Dickere.

Homeoffice: Sitzen Sie auch bis mittags im Schlafanzug am Computer?

Homeoffice, das machen ja jetzt viele. Und was wird darüber gelacht. Da säßen sie ja noch bis mittags im Schlafanzug und würden mal die Mails checken. Ich glaub das nicht. Obwohl – der Nachbar von drüben, der wirkt schon sehr relaxt. Er sei auch im Homeoffice, sagt er neulich, als ich mal aus dem Fenster guckte und er gerade da vorbeiging. Homeoffice? Ich dachte, der ist Pilot. Aber das geht sicher auch alles von zuhause.

Glosse aus dem Alltag: Corona oder die Angst, kein Klopapier zu bekommen

Während alle Welt happy im Homeoffice hockt – es stimmt sicher nicht, aber ich hör das sooooo oft – sitze ich hier, überlege, wann wohl die Dusche mal frei ist. Ob ich es wagen könnte, den Familien-Teenager, der ja jetzt eben nicht arbeitet, mal zu fragen, wann er gedenke, das Bad wieder zu verlassen. Ich grübel über Konten für Duschzeiten, wähle mich in die Videoschalten ein und schreibe Mails mit Betreffzeilen „Mist! Ich habe keinen Ton“. Oder „Alles kaputt! Ich höre Euch nicht“. Oder „Jetzt seh ich gar nichts mehr.“ Lockdown.

Zu Hause arbeiten ist vorprogrammiertes Selbstmitleid

Homeoffice ist die Vorstufe zum Selbstmitleid-Diplom. Man hat ja sonst keinen, der einen bejammert. Das kriegt ja auch keiner mit. Kein Kollege, der mal sagt: Mensch, stell dich nicht so an. Oder vielleicht sogar sagt: Du Arme! Hier muss man es sich selbst sagen. Und dann vielleicht einfach mal wieder den Kopf raus aus der Tür halten.

Petra Brost-Koruhn

Foto: Reto Klar

Es ist ein gemeines Bild. Ein Bild von Freizeit um mich herum. Die Leute hier sind nämlich nicht im Homeoffice, sondern in Rente oder als Azubi freigestellt. Die haben einen puppenlustigen Alltag hier. Da wird geyoutubed, da wird telefoniert, gewerkelt, musiziert. Mit dem Hund getobt. Oder rumgebrüllt, verdammte Scheiße, Heilandsack undsoweiter. So also ist das, wenn ich nicht da bin.

Im Homeoffice erlebt man Dinge, die man sonst nie mitbekommen hätte

Irre. Man sieht etwas, das nicht für einen bestimmt ist. Man möchte schon auch Teil dieses Ganzen sein, für den man sich ja schließlich – mal so gesehen – in seinem Homeoffice abrackert. Aber das geht nicht. Mittagessen gibt es. Aber nicht von mir. Erwartet auch keiner. Ich darf aber mitessen, schon mal praktisch. Und muss nicht abräumen. Ist was Wert. Aber ich frage mich, warum die das nicht sehen, was ich sehe: Die Spinnweben oben zwischen Wand und Decke. Oder die Lampe, die nicht mehr gletscherweiß, sondern eierschalenweiß ist - vom Staub. Und dass beim Essen Krümel auf den Boden fallen – ja, Leute, lasst Ihr die etwa liegen?

Ratgeber: So klappt's mit dem Home Office in Corona-Zeiten Ratgeber- So klappt s mit dem Home Office in Corona-Zeiten

Manno, was nützt mir die vegane Frikadelle, wenn ich sehe, dass sich in den Regalen die Staubmäuse amüsieren. ICH WILL JETZT PUTZEN, Leute. Ich will putzen und den Malermeister anrufen. Hier muss was passieren: Hallo! Im Büro sieht es super aus. Alles tacko. Da gibt es ein Putzteam, das die Papierkörbe leert und die Seife im Klo nachfüllt. Und hier?

Homeoffice ist außerdem Kompromiss und Mangelwirtschaft

Nix ist nachgefüllt. Kein Zucker, kein Kaffee, keine Handseife. Wen ruf ich deswegen an? Im Büro gibt es doch für alles eine Nummer. Ich brauche einen Plan, sag ich mir. Oder einen Kompromiss. Der Kompromiss heißt Mikrofasertuch. Ich telefoniere für meine Arbeit im Homeoffice mit einem Experten und halte dabei zugleich das rosa Mikrofasertuch in der Hand. Und dann fange ich ganz langsam an. Während er erzählt, wische ich mit dem Tuch über die Anrichte. Ein Glücksgefühl. Ich schleiche zum Fenster, öffne es, wedel das Mikrofasertuch aus. Es geht. Multitasking ist kein Gespenst. Es ist ein guter Geist hier in meinem Homeoffice.

Ich sehe auf einmal das Positive: Vieles ist machbar. Und: ich habe abends keine schlimmen Füße mehr! Ich trage nämlich Latschen. Latschen! Wie tief man im Homeoffice sinkt. Morgens wähle ich – noch – die Bluse. Aber im Kopf war schon der Gedanke vom Bademantel. Reicht doch eigentlich. Trägt man doch sogar im Wellnesshotel.

Der Schmutz wird immer bemerkenswerter und penetranter

Zusammen mit meinem Mikrofaserstaubtuch werde ich gieriger. Ich werde beflügelt von Fantasien: Ich würde wahnsinnig gerne Betten beziehen. Dazu hat man keine Zeit, natürlich nicht. Aber während der Videoschalten, da hört man ja lange nur zu. Könnte ich da nicht unterm Schreibtisch heimlich schon mal die Kopfkissenbezüge wechseln? Es käme auf den Versuch an.

Mal ehrlich: War das Büro-Office eigentlich auch so lang? Im Homeoffice geht man ja nicht weg, geht nicht in die Mittagspause, gut, man geht mal in den Keller, Wäsche in die Maschine packen, aber da ist es ja schon Abend. Eigentlich wär man am Abend ja längst weg von allen Verpflichtungen, jetzt aber noch mal schnell in den Laptop geguckt. Könnte ja sein, dass noch einer was will. Und, was sag ich! Klar, irgendwas ist doch immer.

Beziehung: Wie hält man die Liebe am Leben

Der Teenager will wissen, wann ich nun eigentlich wieder „in die Firma“ fahre. Warum er fragt? Tja, weil er sonst wieder seinen Kleiderschrank aufräumen und sich ausfragen lassen müsse. Ich schaue zum Ehemann rüber, er hat den gleichen Blick drauf wie der Teenager. Er könnte schweigen, sagt aber, dass er darum bitten mögen würde, dass - wenn ich jetzt schon ständig da sei – nicht ständig Durchzug mache und nicht überall Servietten herumfliegen lasse.

Das Glas Wein ist wie die Belohnung für einen Raubtierdompteur. Ich brauche einen Plan. Aber welchen? Ah! Da hab ich es: Wofür ist die Nacht da? Heute Nacht, ich sage es Euch, heute Nacht oder nie. Ich werde Bettenbeziehen. Und Fensterputzen. Und Staubmäuse jagen. Homeoffice setzt Energien frei.

Mehr Infos zum Homeoffice und Familienalltag in Corona-Zeiten:

Homeoffice: Die besten Tipps für das Arbeiten von zu Hause. Auch Angela Merkel hat sich in Quarantäne begeben und ist im Homeoffice: So beschreibt sie ihre Arbeit von zu Hause. Auch während der Corona-Krise kann man mit Freunden in Verbindung bleiben. Das sind die besten Videochats gegen die Einsamkeit. Die Kinder und die Eltern verbringen so viel Zeit miteinander, wie sonst nur im Urlaub. Wie der neue Familien-Alltag zusammen klappt. Nach der Arbeit kommt die Freizeit: Die besten 13 Action- und Pandemiefilme für die Zeit zu Hause.