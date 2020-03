Corona-Konzert im Wohnzimmer: So begeisterten Pur, Phil Fuldner und andere

Corona-Krise Pur und Co.: So lief eines der größten Wohnzimmerkonzerte

Berlin.

Die Coronavirus-Pandemie hat das kulturelle Leben in Deutschland beinahe zum Erliegen gebracht

Nun wählen viele Künstler den Weg über Live-Streams, um ihre Fans zu erreichen

Auch wir machen mit und haben mit dem Stream von „WIR“ eines der größten Wohnzimmerkonzerte unterstützt

Bis tief in die Nacht gab es Live-Musik - und dafür musste man noch nicht einmal das Haus verlassen

In Zeiten der Corona-Krise ist das soziale Leben stillgelegt. Kulturveranstaltungen finden nicht statt, auf die Straße darf man nur noch zu zweit. Viele Künstler bringen nun mit Wohnzimmerkonzerten ein wenig Konzertatmosphäre in die Wohnungen der Welt.

Die Wohltätigkeitsorganisation „Water is Right” (WIR) hat am Freitagabend eines der größten Wohnzimmerkonzerte Deutschlands organisiert. Die Funke Mediengruppe, zu der auch unsere Redaktion gehört, war Partner der Aktion mit dem Motto „WIR sagen DANKE!”.

Wohnzimmerkonzert mit Pur und vielen anderen im Live-Stream

Viele Künstler streamten am Freitag bis tief in die Nacht auf den Tageszeitungs- und ausgewählten Zeitschriften-Websites der Funke-Medien. Unter anderem Mousse T., Pur, Glasperlenspiel und Laith Al-Deen sangen, musizierten und performten in ihren Wohnzimmern oder Studios. Fans lauschten vom heimischen Sofa aus. DJ Phil Fuldner machte sogar bis um 3 Uhr nachts Stimmung.

Das war der Zeitplan für das „WIR sagen DANKE!“-Wohnzimmerkonzert.

Foto: WIR sagen DANKE!

Bereits vor der Gründung der „Water is Right“ Stiftung im Jahr 2011 setzte sich der Musiker und Mitinitiator der „Söhne Mannheims“ Rolf Stahlhofen dafür ein, dass überall in der Welt ausreichend sauberes Wasser zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung steht, vor allen in Krisen- und Entwicklungsgebieten. Bislang konnten die „Water is Right“ Stiftung 12 Projekte in 10 Ländern dieser Erde realisieren: Für drei Millionen Menschen bedeutet das Zugang zu sauberem und bezahlbarem Trinkwasser.

Auch Sänger Laith Al-Deen war live im Stream auf den FUNKE-Portalen zu sehen.

Foto: imago images / Peter Kolb

Hier finden Sie eine Liste aller Künstler, die mitgemacht haben.

(fmg)