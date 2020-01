Brad Pitt und Jennifer Aniston turteln auf Film-Gala

Washington. Sie sind seit 15 Jahren auseinander und nähern sich jetzt offenbar wieder an: Im Jahr 2005 trennte sich Brad Pitt von Schauspielkollegin Jennifer Aniston, um mit Angelina Jolie zu „Brangelina“ zu verschmelzen. Nun ist nach der Trennung von Jolie das erste Foto mit Aniston seit eben diesen anderthalb Jahrzehnten aufgetaucht.

Und die Boulevard-Presse bekommt Schnapp-Atmung. „Läuft da wieder etwas?“, fragt zum Beispiel die „Bild.de“.

Brad Pitt und Jennifer Aniston bei SAG Awards – Fans spekulieren

Jennifer Aniston und Brad Pitt trafen bei den SAG Awards aufeinander.

Foto: Vivien Killilea / AFP

Die beiden trafen bei den „Screen Actors Guild Awards“ am Sonntagabend in Los Angeles aufeinander. Bei der Preisverleihung wurden sowohl Pitt als auch Aniston ausgezeichnet: Sie für ihre Leistung in der Serie „The Morning Show“, er für die Rolle in „Once Upon A Time … In Hollywood“.

Im Rahmen der Veranstaltung begegneten sich die beiden backstage. Und ihr Umgang auf den Bilder sieht zumindest nach ordentlich nach Turteln aus und heizt bei Fans schon die Spekulationen auf eine Neuauflage von „Brannifer“ an.

Im Herbst 2016 gaben Pitt und Jolie das Ende ihrer Ehe bekannt. (les)