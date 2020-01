Buschbrände in Australien: So viele Tiere sind schon gestorben

Canberra.

Laut WWF sind in Australien rund 1,25 Milliarden Tiere umgekommen

Die Feuer könnten ein Aussterben der Koalas beschleunigen

In den vergangenen Monaten sind 5,5 Millionen Hektar Land niedergebrannt

Bis zum Abklingen der Feuer ist das volle Ausmaß der Schäden unbekannt

Schon seit Monaten toben die Feuer in Australien – mit Folgen für die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Vögel stürzen von der Hitze erschöpft zu Boden. Koalas verbrennen auf den Bäumen. Kängurus hüpfen durch Rauchschwaden. Bilder von verkohlten Kängurus treffen die Menschen ins Mark.

Etwa 1,25 Milliarden Tiere seien nach Schätzungen des WWF Australien direkt oder indirekt durch die Feuer getötet worden, teilte die Umweltorganisation in Berlin mit. Die Zahl sei mithilfe einer Methodik berechnet worden, die die Auswirkungen der Rodung von Landflächen auf die australische Tierwelt schätzt. Die Hochrechnung basiert laut WWF auf einer Studie von Chris Dickmann von der Universität Sydney. Bis zum Abklingen der Brände werde das volle Ausmaß der Schäden aber unbekannt bleiben, hieß es weiter.

Ein totes Tier liegt in einer verbrannten Koppel nach den Buschbränden in Australien.

Foto: Kelly Barnes / dpa

Geschichten von geretteten Tieren sind da Balsam: So wie die eines kleinen Koalas, der gerade in einem Lastwagen Unterschlupf fand. Oder Geschichten davon, dass Feuerwehrleute die Tiere bergen und ihnen Wasser geben. Koalas können nicht wie Kängurus oder Wallabys weghüpfen. Die Beutelsäuger rollen sich während der Brände in den Bäumen zusammen, was verheerend ist.

Buschbrände in Australien: Keine Nahrung mehr für überlebende Tiere

Der für Naturschutz zuständige Vorstand von WWF Deutschland, Christoph Heinrich, erklärte, seine Organisation sei „entsetzt über das Ausmaß der Zerstörung“.

In Australien sei mehr Land verbrannt als bei den Bränden im brasilianischen Amazonasgebiet und im US-Bundesstaat Kalifornien zusammen. „Die Klimakrise verursacht keine Buschfeuer, aber sie macht sie viel verheerender“, hob Heinrich hervor. Die Lage in Australien verdeutliche, „dass Klimakrise und Artensterben zusammen gedacht werden müssen“: „Ohne eine intakte Natur sind ambitionierte Klimaziele nicht zu erreichen. Wenn die Erderhitzung nicht begrenzt wird, werden mehr Tierarten ihren Lebensraum verlieren.“ Brandgebiete liegt.

Seit Wochen wüten in Australien verheerende Buschbrände. Foto: Dean Lewins / dpa

Tausende Menschen sind auf der Flucht vor den Flammen. In Mallacoota halfen Soldaten Menschen an Bord eines Landungsbootes, das sie zum Marineschiff HMAS Choules bringen soll. Foto: Pois Helen Frank / dpa

Besonders stark betroffen ist der Südosten des Landes. Foto: Dean Lewins / dpa

In mehreren Staaten wurde der Notstand ausgerufen. Foto: Darrian Traynor / Getty Images

In vielen Gebieten sind die Zeichen der Verwüstung deutlich zu sehen. Foto: James Ross / AFP



Mehre Tausend Feuerwehrleute sind im Einsatz. Foto: Dean Lewins / dpa

Doch auch erfahrene Feuerwehrleute geraten bei den aktuellen Bränden an ihre Grenzen, viele Regionen sind nicht ohne Gefahr zu erreichen. Foto: Darrian Traynor / Getty Images

Sie kämpfen gegen etwa 100 Buschbrände. Foto: Dean Lewins / dpa

Beim sogenannten Gosper-Mountain-Einsatz auf dem gleichnamigen Berg nördlich von Sydney war im Dezember ein von der Feuerwehr gelegtes Gegenfeuer außer Kontrolle geraten. Foto: Dean Lewins / dpa

Im Bundesstaat New South Wales wurde bereits mehrfach der Notstand ausgerufen. Foto: Dean Lewins / dpa



Eine Wand aus Rauch steigt von einem Buschfeuer südwestlich von Sydney auf. Foto: Dean Lewins / dpa

Ein besonders bedrohliches Buschfeuer ist bis auf etwa 70 Kilometer an die Metropole Sydney herangerückt. Foto: Joel Carrett / dpa

Seit Ausbruch der Buschbrände ist Sydney, die Hauptstadt des Bundesstaats New South Wales, immer wieder in Rauch eingehüllt. Foto: Joel Carrett / dpa

Auch Tiere sind von den Buschfeuern bedroht. Ein Mitarbeiter des Taronga Zoos trägt einen Koala, der vor den Flammen in den Blue Mountains gerettet wurde. Foto: Taronga Zoo / dpa

Premierminister Scott Morrison weilte zwischenzeitlich auf Hawaii. Das sorgte zunächst für Proteste. Foto: Steven Saphore / dpa



Morrison entschuldigte sich nach seiner Rückkehr nach Australien und hat mittlerweile auch Gebiete besucht, in denen die Brände gewütet haben. Foto: James Ross / AFP



In Australien sind in den vergangenen Monaten 5,5 Millionen Hektar Land niedergebrannt – das entspricht der Fläche der Insel Irland. Die Universität von Sydney hatte am Freitag eine Studie veröffentlicht, wonach seit September allein im besonders stark betroffenen Bundesstaat New South Wales 480 Millionen Tiere wegen der Feuer verendeten.

Dabei handele es sich um eine „sehr zurückhaltende“ Kalkulation, erklärten die Autoren. Andrew Beattie von der Macquarie-Universität nahe Sydney erklärte, er gehe davon aus, dass landesweit bereits Milliarden von Tieren durch die Feuer ums Leben gekommen seien. Unter anderem zehntausende Koalas, aber auch zahlreiche andere Beuteltiere verendeten.

Die Feuer könnten ein Aussterben der Koalas in den nächsten Jahrzehnten beschleunigen, warnt der WWF. Die Tiere leiden demnach ohnehin unter der übermäßiger Abholzung von Wäldern zur Gewinnung von landwirtschaftlichen Flächen und Bauland.

Tiere in Australien kämpfen ums Überleben Tiere in Australien kämpfen ums Überleben

Ein Mitarbeiter des Taronga Zoos trägt einen Koala, der vor den Buschfeuern in den Blue Mountains gerettet wurde.

Foto: Taronga Zoo / dpa

In Australien trifft es aber auch Tiere, von denen viele Menschen in Deutschland noch nie gehört haben: etwa die Schmalfußbeutelmaus oder das Kaninchenkänguru. Der Ökologie-Professor Euan Ritchie von der Deakin Universität sagte, es sei zu früh, um zu bilanzieren, welche Folgen die Brände für die einzelnen Tierarten haben. „Wir sorgen uns sehr um viele Regenwald-Arten, die typischerweise keine Feuer erleben und deswegen nicht besonders widerstandsfähig sind.“

Buschfeuer in Australien: Viele freiwillige Retter im Einsatz

In Kampf gegen die verheerenden Buschbrände in Australien waren auch tausende Reservisten im Einsatz. Sie wurden am Montag in drei Bundesstaaten im Osten des Landes geschickt, wo die Feuer besonders heftig lodern.

Die Regierung setzte erstmals in der Geschichte das eigentlich nur für Auslandseinsätze vorgesehene Notfall-Spezialteam des Landes auch im Inland ein, zudem versprach sie ein gut eine Milliarde Euro schweres Wiederaufbauprogramm.

Die 3000 Reservisten der Armee waren am Wochenende einberufen worden, es ist die größte Zwangseinberufung in der Geschichte des Landes. Sie sollen vor allem helfen, die Stromversorgung wiederherzustellen und die Menschen in den Katastrophengebieten mit Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff zu versorgen. Inzwischen sind landesweit rund acht Millionen Hektar Land den Bränden zum Opfer gefallen, das entspricht nahezu der Fläche der Insel Irland. In den Flammen starben 24 Menschen.

Weihnachten in Zeiten des Feuers Weihnachten in Zeiten des Feuers

Die wegen ihres Umgangs mit der Krise stark in der Kritik stehende Zentralregierung kündigte derweil ein Hilfspaket von umgerechnet rund 1,25 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der von den Bränden betroffenen Gebiete an. „Es liegt ein langer Weg vor uns und wir werden diese Gemeinden bei jedem Schritt unterstützen“, erklärte Premierminister Scott Morrison.

Zugleich schickte die Regierung erstmals in der Geschichte Australiens Nothilfeteam der Regierung auf einen Inlandseinsatz. Das Team, das eigentlich für Soforthilfen bei Naturkatastrophen in anderen Ländern eingesetzt wird, soll nun in den Brandgebieten bei Evakuierungen helfen.

Ein totes Känguru hängt nach den Buschfeuern in einem Zaun fest.

Foto: DAVID MARIUZ / dpa

Aus verschiedenen Ländern kommen Hilfsangebote.

So bot EU-Ratspräsident Charles Michel aus Belgien im Kampf gegen die Buschfeuer mehr Unterstützung an. „Die EU und ihre Mitgliedsstaaten sind bereit, mehr zu tun“, schrieb der Belgier am Dienstag auf Twitter.

Das Angebot richtete sich an den australischen Premierminister Scott Morrison. Die EU hat nach Michels Worten bisher mit Landkarten dabei geholfen, die Rettungsmaßnahmen zu erleichtern.

Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump nach Angaben des Weißen Hauses im Gespräch mit Australiens Regierungschef seine Sorge und sein Beileid ausgedrückt – und die Unterstützung der USA angeboten.

Auch Prominente kündigten Unterstützung an: Pop-Superstar Elton John etwa wollte laut Medienberichten eine Million Dollar für die Opfer der Brände spenden. Und der Schauspieler Chris Hemsworth („Thor“) stellte nach eigenen Angaben eine Million australische Dollar (620.000 Euro) bereit.

Brände in Australien – Auch Menschen ums Leben gekommen

Seit Beginn der großen Brände sind in Australien 25 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 2000 Häuser sind zerstört. Mehr als zehn Millionen Hektar brannten nieder – das entspricht ungefähr der Größe von Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Hunderte Millionen Tiere sind nach vorsichtigen Schätzungen von Wissenschaftlern allein im Bundesstaat New South Wales an der Südostküste getötet worden.

Unterdessen machen zwar ein wenig Regen und kühlere Temperaturen die Arbeit der Feuerwehrleute bei den Bränden etwas leichter. Aber auch in dieser Woche soll es wieder teilweise 40 Grad und heißer werden.

Angesicht der dramatischen Auswirkungen der Brände will die australische Tourismusbehörde laut Medienberichten auch ihre aufwendige Werbekampagne mit Popsängerin Kylie Minogue („Can’t Get You Out Of My Head“) überarbeiten. In dem Musikvideo „Matesong“ räkelt sich die 51-Jährige Australierin unter anderem am Strand und tanzt unter blauem Himmel vor Eukalyptuswäldern – Rauchschwaden und zerstörte Landstriche tauchen nicht auf.

Spenden von Prominenten – Auch britisches Königshaus ruft zu Hilfe auf

Was Australien derzeit erlebt, bewegt auch das britische Königshaus. Königin Elisabeth, qua Verfassung Staatsoberhaupt des Landes, äußerte sich entsetzt: „Ich bin zutiefst betroffen über die Berichte von den anhaltenden Buschbränden und ihren zerstörerischen Folgen in vielen Teilen Australiens.“ Ihr Dank gelte allen Helfern, die ihr Leben aufs Spiel setzten, um sich den Flammen entgegenzustellen.

Prinz Harry und seine Frau Meghan drückten bei Instagram ihr Mitgefühl aus und warben um Spenden. Sie sehen die Katastrophe im globalen Umweltkontext: Neben dem Bild eines Koalas im Arm eines Feuerwehrmannes verwiesen sie auf andere Brände, wie in Kalifornien und in Afrika, sowie auf die Zerstörung des Amazonas.

Viele Prominente nehmen Anteil an den Bränden. Hollywoodschauspielerin Nicole Kidman erklärte auf Instagram, ihre Familie habe 500.000 Dollar (rund 448.000 Euro) an die Feuerwehr gespendet. Auch die US-Sängerin Pink kündigte eine solche Spende an. Sie sei beim Anblick der Bilder von den schrecklichen Bränden „völlig verzweifelt“, schrieb Pink auf Twitter. Die Spende solle den Feuerwehrleuten, die „an vorderster Front so schwere Arbeit leisten“, zufließen.

Eine australische Komikerin, Celeste Barber, sammelte in einer Benefizaktion sage und schreibe 16 Millionen US-Dollar ein.

Wer direkt spenden möchte, kann das zum Beispiel bei australischen Roten Kreuz machen oder auch bei der australischen Heilsarmee, die Geld sammelt, um Feuerwehrleute und Evakuierte zu unterstützen.

Während die Brände weiter wüten, gibt es auch schon Ansätze zur Untersuchung der Ursachen. So stellen Beobachter die Frage, ob das Wetter oder der Klimawandel für das Feuer in Australien verantwortlich sind. (jb/dpa)

