Claudine Auger tot: Sie war das erste französische Bond-Girl

Paris. Sie war das erste französische Bond-Girl – Schauspielerin Claudine Auger ist am Mittwoch im Alter von 78 Jahren in Paris gestorben. Das teilte ihre Agentur Time Art mit. Auger spielte im Jahr 1965 im James-Bond-Film „Feuerball“ an der Seite von Sean Connery.

Claudine Auger und Sean Connery im James-Bond-Film „Feuerball“.

Die im Jahr 1941 geborene Französin begann ihre Karriere als Model. 1958 trat Auger für Frankreich bei der „Miss World“-Wahl an und belegte den zweiten Platz. Danach konzentrierte sie sich auf ihre Schauspielkarriere und spielte vor allem kleine Rollen in französischen Produktionen, etwa im Film „Christine“ mit Romy Schneider und Alain Delon.

Im Jahr 1965 wurde Auger schließlich für die Rolle als Bond-Girl „Dominique Derval“ gecastet. Bis zum Ende der 70er-Jahre spielte sie noch in einigen Filmen mit, danach wurde es ruhig um die Schauspielerin. Ihre letzte Rolle hatte sie im Jahr 1992 in dem Film „Salz auf unserer Haut“.

Die James-Bond-Filme sind für viele Kult. Der erste Film, „James Bond jagt Dr. No“, kam im Jahr 1962 raus. Im April 2020 erscheint der 25. Bond-Film mit dem Titel „Keine Zeit zu sterben“ – zum letzten Mal mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Der österreichische Oscar-Preisträger Christoph Waltz kehrt dabei als Bösewicht zurück auf die Leinwand.

