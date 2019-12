Berlin. Stefan Ruzas und Birgitt Hölzel sind ein glückliches Paar. Nächstes Jahr feiern sie ihre Silberhochzeit. Zusammen mit ihren beiden Töchtern sind sie das, was man gemeinhin als „Bilderbuchfamilie“ bezeichnet. In einer Zeit, in der mehr als jede dritte Ehe in Deutschland geschieden wird, ist das bemerkenswert. Ruzas und Hölzel gehören zu den Glücklichen, die offenbar verstanden haben, wie man eine Beziehung richtig führt. Wie machen die beiden das?

Ihre Erfahrungen und ihr Paarwissen geben sie weiter. Sie helfen anderen. Ruzas und Hölzel sind Paartherapeuten und führen die Praxis „Liebling + Schatz“ in München.

Beziehung: Wenn sie die Spitzenunterwäsche weglässt, kehrt der Alltag ein

„Wir kennen die Aufs und Abs einer Beziehung aus eigener Erfahrung“, sagt Stefan Ruzas. Er weiß: Die rosarote Brille und das selige Dauergrinsen verschwinden früher oder später bei allen. Nach der anfänglichen Verliebtheit, in der die Hormone verrücktspielen und sich Menschen im „Liebesrausch“ befinden, folgt das wahre Kennenlernen.

Es ist die Phase, in der die Spitzenunterwäsche von der gemütlichen Lieblingsunterhose mit dem gerissenen Saum ersetzt wird. Das Herz schlägt nicht mehr wild, wenn es vor dem Date an der Tür klingelt und am teuren Parfum wird auch wieder gespart.

Die rumliegenden Socken, das nächtliche Schnarchen, die hochgeklappte Klobrille – all die Dinge, die nach einer Weile zu stören beginnen, fallen dann auf und sorgen für Konfliktpotenzial. Der Liebesrausch ist vorbei. Der Alltag zieht ein. Man wird älter, bekommt Kinder, zieht um, wechselt den Job. „Beziehungen sind nie statisch. Sie verändern sich stetig und nehmen immer wieder neue Formen an“, sagt Ruzas.

Nur für Hartgesottene: Der Alltag ist das Bootcamp der Liebe

Der Alltag ist das Bootcamp der Liebe. Inmitten von Schnullern, Mülltüten und Homeoffice muss sie bestehen. Paare arrangieren sich miteinander. Alles funktioniert in Routinen und unter Stress. Die alltäglichen Herausforderungen erscheinen schnell wichtiger als die Beziehung. Der Job, die Kinder, die Verwandten, die Freunde – für den Partner fehlt schließlich die Kraft.

Die Jahre vergehen und plötzlich stellt man staunend fest, dass irgendwo auf dem gemeinsamen Weg die Gemeinsamkeit abhanden kam und man mehr WG als Liebespaar geworden ist. „Viele unserer Paare haben sich irgendwo im Alltag verloren“, sagt Ruzas.

Die Arbeit an der Beziehung: Der erste Schritt in Richtung Liebes-Comeback

Wer zur Paartherapie kommt, hat den ersten wichtigen Schritt schon getan: Sich selbst einzugestehen, dass man daran gescheitert ist, das allseits anerkannte Ideal der bedingungslosen Liebe zu erreichen, tut weh. Schließlich ist die Liebe in unserer Gesellschaft überfrachtet mit disneyartigen Wunschvorstellungen. Filme und Bücher präsentieren uns seit Jahrhunderten Liebesgeschichten, in denen Alltagschaos, Streit am Küchentisch und Flauten im Bett schlicht nicht vorkommen.

Auf Instagram werden Hochzeiten zelebriert, die der von Prinz William und seiner Kate Konkurrenz machen sollen. In den sozialen Medien präsentieren Menschen ihr Privatleben so schön gefiltert, dass jede Beziehung toll aussieht. Wer gibt da schon gerne zu, dass das eigene „für immer und ewig“ zur permanenten Ehe-Krise mutiert ist?

Ein Paar, das trotz einiger Krisen noch zusammen ist: Die Paartherapeuten Stefan Ruzas und Birgitt Hölzel.

Foto: Privat

Um eine Beziehung zu retten, müssen sich beide Partner genau das eingestehen und vor allem auch darüber sprechen. Doch wer einander jahrelang mehr oder weniger angeschwiegen hat, kommt nicht so leicht ins Gespräch. Bei einer Paartherapie gehen die Partner ihre Probleme auf professionelle Art und Weise an.

„Um Yoga zu lernen, holen wir uns auch einen Trainer. Warum erwarten wir nur bei der Liebe, dass sie einfach vom Himmel fällt?“, meint Therapeut Ruzas. Zu viele Menschen gingen davon aus, dass sie eine funktionierende Partnerschaft geschenkt bekommen und für immer behalten können, ohne etwas dafür zu tun.

Ein paar Tricks vom Experten können die Liebe wieder heilen

„Eine Beziehung braucht Einsatz, Training und Übung“, sagt Ruzas. Der Paartherapeut und seine Frau empfehlen Paaren, sich regelmäßig zum Gespräch zu treffen. „Jeder muss die Chance haben, von der inneren Gefühlswelt zu berichten, ohne unterbrochen zu werden.“ Dabei sei es wichtig, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, ohne vorwurfsvoll zu klingen.

Wie wichtig Kommunikation in einer Partnerschaft ist, zeigt auch die aktuelle Studie der Onlinevermittlung ElitePartner: Zufriedene Paare tauschen sich deutlich mehr miteinander aus. Zwei Drittel der Liierten, die sich selbst als zufrieden bezeichnen, führen häufig wertvolle Gespräche miteinander, aber nur jedes dritte unzufriedene Paar. Dazu kommt die Kommunikation per Smartphone: Drei Viertel der glücklichen Paare schreiben oder telefonieren oft oder sehr oft miteinander, aber nur die Hälfte der unzufriedenen.

Doch die virtuelle Welt birgt auch Gefahren: Gesunde Beziehungen brauchen vor allem unmittelbare Begegnungen und echte Nähe, keine Bildschirme und Handys im Ehebett. Zu ihnen kommen Paare, die sich teilweise seit Jahren nicht mehr berührt haben, berichtet Ruzas. „Sich Zeit für Intimität zu nehmen ist essenziell“, sagt er. Das vergessen viele Deutsche: Vor allem Sex und Zärtlichkeiten lassen mit den Jahren nach und auch Komplimente werden mit zunehmender Beziehungsdauer immer seltener, zeigt die ElitePartner-Studie.

Sexualität: Kleine Geheimnisse wecken „eingeschlafene“ Beziehungen auf

Paare, die lange zusammen sind, können sich im Alltag zwar bestens organisieren, es mangelt ihnen im Vergleich zu frisch verliebten Paaren allerdings an gemeinsamer Freizeit. „Es ist wichtig, Zeit zu zweit zu verbringen“, sagt Ruzas, der als Vater zweier Töchter selbst weiß, dass das oft leichter gesagt ist, als getan. Paare sollten gemeinsame Erlebnisse zur Priorität zu machen und mehr unternehmen als zum Stammitaliener zu gehen.

Über Apps wie DayUse oder ByHours können Paare Hotelzimmer für einige Stunden mieten. „In der eigenen Stadt ins Hotelzimmer zu fliehen und ein paar schöne Stunden zu verbringen, kann Wunder wirken“, sagt Ruzas.

Sexualität: Lesen Sie mehr darüber

Auch die Internetseite www.askhelmut.com gehört zu Ruzas Tipps. Paare können dort Ort und Datum auswählen und bekommen dann ein Überraschungs-Event zugeteilt. Von Oper bis zum Rap-Konzert ist alles möglich. Erst sechs Stunden vor Veranstaltungsbeginn erfahren die Teilnehmer, wo es hingeht. Das kann zum schönen Erlebnis oder zum absoluten Reinfall werden. Aber immerhin ist dann nur „Helmut“ schuld und das Paar wird den Abend sicherlich nicht so schnell vergessen.

Trennung: Wann es sich nicht mehr zu kämpfen lohnt

Wenn Stefan Ruzas von seinen Ratschlägen berichtet, klingt das kinderleicht. Die Umsetzung ist jedoch mit viel Arbeit und Kompromissen verbunden. „Wir müssen verstehen, dass es die ideale Liebe nicht gibt und wir doch Menschen finden können, für die sich die Mühe lohnt“, sagt der Therapeut. Gerade der jüngeren Generation wird vorgeworfen, sie sei nicht mehr bereit, für Beziehungen zu kämpfen.

Bei Tinder wartet schließlich schon das nächste Match, das nächste Date, die nächste Liebe. Dabei könnten viele Trennungen und Scheidungen vermieden werden, wenn sich Paare die Mühe machten, um ihre Liebe zu kämpfen. Wenn keine unverzeihlichen Verletzungen passiert sind, sondern vor lauter Alltag einfach die Verbindung verloren ging. Dann kann es sich lohnen, sich auf das zu konzentrieren, warum man sich verliebt hat, was man noch immer liebt: gemeinsame Ziele, Werte, Erinnerungen und Vorstellungen.

Doch manche Beziehungen sind nicht mehr zu retten, dann ist es besser sich in Freundschaft zu trennen. L eidensfähigkeit ist keine Leistung – schon gar nicht in der Liebe. Es soll zu zweit besser sein als alleine. Wenn das nicht mehr der Fall ist und es keine guten, sondern nur noch schlechte Zeiten gibt, muss man auch bereit sein, einen Schlussstrich zu ziehen. „Wenn der letzte Funke der Liebe wirklich erloschen ist“, sagt Ruzas, „dann sollte man sich trennen.“

Bei Ruzas und Hölzel brennt auch nach fast 25 Jahren noch immer ein Feuer. Dabei haben die beiden in ihrem gemeinsamen Leben auch schon Krisen überwunden. Sie seien grundsätzlich verschieden und dennoch sehr glücklich miteinander, sagt Ruzas. „Wir halten einander aus und ertragen einander.“

Das klingt nicht romantisch, ist aber essenziell. Es gehe um Halten und Tragen. Wie ein Fundament, das nicht beim kleinsten Ärger zusammenbricht. Das Geheimnis von jahrelanger Liebe besteht also in der Sicherheit und der Gewissheit, dass der Andere selbst dann bleibt, wenn es schwierig wird.

