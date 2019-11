Heldentat: Kind rettet Rollstuhlfahrer das Leben

Foto: Gottfried Czepluch via www.imago-images.de / imago images/Gottfried Czepluch

Ein Stück Holz in einen Ofen. Ein brennendes Holzscheit hat bei Hannover einen Mann im Rollstuhl schwer verletzt.

Burgwedel. Ein 13-jähriger Junge hat mit seinem Einsatz einem 87-Jährigen das Leben gerettet. Der Junge habe Hilfeschreie gehört und die nicht verschlossene Wohnung des Seniors in einem Mehrfamilienhaus in Großburgwedel bei Hannover betreten, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag.

Dort war dem 87-Jährigen, der im Rollstuhl sitzt, beim Anzünden seines Kamins am Samstagnachmittag ein brennendes Holzscheit an die Füße gefallen. Das Kind zog den alten Mann aus der verrauchten Wohnung und bat eine Bekannte, die Einsatzkräfte zu rufen.

„Ich hatte einen kleinen Schock, aber keine Angst“, sagte der Schüler am Sonntag. Der Mann wurde mit schweren Verbrennungen an den Füßen in ein Krankenhaus gebracht. (jb/dpa)