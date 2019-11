Deutsche Post: Brand in Lager für Briefe und Pakete in Alsfeld

Feuer Brand in Postverteilzentrum – wohl auch Briefe verbrannt

Ein Briefzentrum der Post hat in der Nacht zu Freitag in Alsfeld gebrannt. (Symbolbild)

In Alsfeld in Hessen stand ein Verteilzentrum der Post in Flammen. Die Feuerwehr vermutet, dass auch Pakete und Briefe zerstört wurden.