Die Welt stand ihr offen: Antonia Schneider (Jella Haase) stand mit 18 Jahren kurz vor dem Abitur und wollte einfach nur feiern, als sie in den Tunnel der Duisburger Loveparade geriet. Das fiktive Fernsehdrama „Das Leben danach“ erzählt von der Massenpanik auf der Loveparade am 24. Juli 2010 und dem Trauma danach – am 27. September um 20.15 hr im Ersten zu sehen.

Foto: Alexander Fischerkoesen / WDR