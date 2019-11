Berlin. „Nicht die schon wieder“, schreibt ein Buchrezensent bei Amazon. Natascha Kampusch sei so was wie ein billiger Promi geworden. „Es ist erstaunlich, dass sie alle paar Jahre wie aus dem Nichts auftaucht und der Bevölkerung irgendwas andrehen möchte.“ Der anonyme Schreiber kritisiert nicht ihr Buch „Cyberneider“, er arbeitet sich gereizt an ihrer Person ab.

Es ist ihr drittes Buch in den 13 Jahren, seit die Österreicherin sich nach achtjähriger Gefangenschaft aus den Händen ihres Entführers befreite. Es gibt einen Film, sie war in ein paar Talkshows. Kampusch hat sich ihrer Geschichte selbst bemächtigt, bevor es andere tun. Sie müsse ja auch Geld verdienen, sagt sie selbst. Von einem billigen Promi ist die zurückhaltende, nachdenkliche Frau weit entfernt.

Von Mobbing im Internet handelt ihr Buch. Kampusch wurde auf der Straße als Lügnerin und Hure beschimpft. In den Netzforen geht es noch härter zur Sache. Es gibt Kellerwitze, Beleidigungen, die ihr Aussehen oder ihre Art zu sprechen betreffen. Mehrfach wurde ihr der Tod gewünscht. Dazu kommen meist ältere Männer, die sich auf unangenehme Weise auf sie fixiert zu haben scheinen.

Am meisten trifft es sie, wenn Leute behaupten, das monströse Verbrechen sei eine Inszenierung gewesen. „Im Supermarkt kam einmal ein junger Mann auf mich zu und sagte: ‚Sind Sie wirklich entführt worden? Ich dachte, es sei vom Fernsehen erfunden worden.‘ Er lebt wohl in einer Welt, in der man davon ausgeht, dass Medien immer lügen“, sagt sie unserer Redaktion.

Doch die 31-Jährige sieht noch einen anderen Grund dafür, warum Leute sich von ihr provoziert fühlen: Von einem Opfer erwarte man, dass es gebrochen sei und vor allem wieder verschwinde. Kampusch verschwand nicht. „Ich war wohl nicht das typische Opfer“, sagt sie. „Meistens ziehen sich Leute, denen etwas Schlimmes passiert ist, zurück. Dann treten sie vielleicht nach Jahren unter Tränen in einer Schicksalstalkshow auf, erzählen von ihrem Leid, wie es ihr Leben verpfuscht hat.“

Das folge der immer selben Dramaturgie. „Das hat man auch von mir erwartet. Doch ich habe gesagt, dass ich mich auf das Leben freue. Ich habe Bücher geschrieben, Schmuck entworfen. Man wollte von mir, dass ich über Beschwerden oder Angstzustände erzähle. Aber so bin ich nicht. Ich möchte das nicht nach außen tragen. Ich sehe da keinen Mehrwert für andere Menschen. Ich möchte ihnen lieber Zuversicht bieten.“

Manchmal erscheint sie widersprüchlich. Sie empfiehlt Cybermobbing-Opfern, auch mal mit Kommentatoren in den Diskurs zu treten: „Nicht jeder ,Hater’ ist ein gemeiner alter, unbelehrbarer Gnom.“ Selbst hat sie das allerdings noch nicht probiert: „Da bin ich meistens so geschockt, dass ich mir denke: Mit diesen Leuten rede ich gar nicht, weil ich nur auf Unverständnis und Dummheit stoßen werde.“

Kampusch wünscht sich eine Familie

Kampusch sagt demonstrativ Ja zum Leben, doch die unendlichen Wahlmöglichkeiten scheinen sie immer noch zu überfordern. Sie wolle mit verschiedenen Ausbildungen weitermachen, sich weiter mit dem Thema Mobbing befassen, verrät sie über ihre Pläne. Eine liebe Freundin habe ihr jetzt einen Terminkalender geschenkt, damit sie sich besser sortieren könne. Kampusch erzählt es, als wäre es eine Idee, auf die man erst einmal kommen müsse.

Vor 18 Jahren wurde die Wienerin Natascha Kampusch auf dem Weg zur Schule entführt. Der Nachrichtentechniker Wolfgang Priklopil hielt Natascha Kampusch acht Jahre lang gefangen, bis ihr die Flucht gelang. Diese Aufnahme zeigt die heute 28-Jährige bei einem Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion. Foto: Parwez

2. März 1998: Die zehn Jahre alte Natascha Kampusch verschwindet auf dem Weg in die Volksschule in Wien-Floridsdorf. Ihre Eltern alarmieren am Abend die Polizei. Foto: Peter Trykar / dpa

3. März 1998: Eine Schülerin erzählt der Polizei, dass sie beobachtet hat, wie Kampusch in einen weißen Kleinbus gezerrt wurde. Foto: REUTERS / STRINGER/AUSTRIA / REUTERS

6. April 1998: Wolfgang Priklopil wird in Strasshof in Niederösterreich von Ermittlern aufgesucht. Er besitzt einen weißen Lieferwagen. Es ergibt sich kein weiterer Verdacht. Foto: REUTERS / HO / REUTERS

14. April 1998: Ein Hundeführer der Wiener Polizei macht das Sicherheitsbüro erneut auf den Verdächtigen Priklopil aufmerksam. Dem Hinweis wird nicht nachgegangen. Diese Aufnahme zeigt das Anwesen von Wolfgang Priklopil im österreichischen Strasshof. Foto: REUTERS / HO / REUTERS



23. August 2006: Aus ihrem Verlies in der Nähe von Wien ... Foto: REUTERS / STR / REUTERS

... kann sich Natascha Kampusch selbst befreien. Foto: REUTERS / HO / REUTERS

Zehn Jahre ist es nun her, dass Natascha Kampusch aus diesem Versteck entkommen konnte. Foto: REUTERS / HO / REUTERS

Acht Jahre lang durchlebte die junge Frau Höllenqualen. Sie wurde von Wolfgang Priklopil in einem winzigen ... Foto: REUTERS / HO / REUTERS

... unterirdischen Bunker gefangengehalten. Foto: REUTERS / HO / REUTERS



3096 Tage musste sie in dem zwei mal drei Meter großen Kellerverlies Essensentzug und die Rationierung von Sauerstoff erdulden. Foto: REUTERS / HO / REUTERS

Priklopil misshandelte die junge Frau außerdem schwer. Foto: REUTERS / HO / REUTERS

Der 44-Jährige aus Strasshof ... Foto: REUTERS / HERWIG PRAMMER / REUTERS

... warf sich kurz nach Kampuschs Flucht vor eine S-Bahn in der Nähe des Wiener Praters. Er kam dabei ums Leben. Foto: SKATA / imago

6. September 2006: Kampusch gibt ihr erstes TV-Interview und ist Gast in der ARD-Talkshow von Günther Jauch. Foto: Müller-Stauffenberg



Februar 2008: Österreichs Innenminister setzt eine Kommission ein, die den Fall untersuchen soll. Hatte Priklopil einen Mittäter? Am 23. Oktober 2008 wird der Fall Kampusch neu aufgerollt. Foto: REUTERS / HEINZ-PETER BADER / REUTERS

8. Januar 2010: Die Akte wird wieder geschlossen. Polizei und Staatsanwaltschaft sind überzeugt, dass Priklopil keine Komplizen oder Mitwisser hatte. Ein Freund des Entführers wird aber wegen Begünstigung angeklagt. Im Juli 2012 startet einer neuerliche Untersuchung. Foto: REUTERS / LISI NIESNER / REUTERS

Im September 2010 erscheint die von Heike Gronemeier und Corinna Milborn mit Natascha Kampusch geschriebene Biografie „3096 Tage“. Foto: REUTERS / HEINZ-PETER BADER / REUTERS

28. Februar 2013: Die Verfilmung von Kampuschs Schicksals anhand ihrer Biografie kommt in die deutschen Kinos. Foto: Viennareport / imago stock&people

Ihr Schicksal wird von den Schauspielerinnen Amelie Pidgeon (Mitte) und Antonia Campbell dargestellt. Foto: Sven Simon / imago stock&people



April 2013: Das internationale Expertenteam bestätigt, dass Priklopil „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ keine Helfer hatte und Einzeltäter war. Foto: REUTERS / HEINZ-PETER BADER / REUTERS

Februar 2016: Die Wiener Polizei prüft nach einer Anzeige die Todesumstände des Entführers erneut. Im März wird bekannt, dass Priklopil sein Opfer während der Gefangenschaft gefilmt hatte. Die Ermittler stufen das mehrstündige Videomaterial als nicht relevant ein. Foto: SKATA / imago/

Juni 2016: Kampusch verliert vor dem Landgericht Köln eine einstweilige Verfügung gegen das Buch „Der Entführungsfall Natascha Kampusch - Die ganze beschämende Wahrheit“. Die Wienerin betrachtete die Schilderung des Videomaterials als Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts. Foto: Parwez

August 2016: Zum zehnten Jahrestag ihrer Flucht bringt Kampusch ihr zweites Buch „Natasche Kampusch: 10 Jahre Freiheit“ heraus und zieht eine ausführliche Bilanz über ihr Leben nach dem Martyrium. Foto: List Verlag / dpa



Ob sie eine Beziehung hat, will sie nicht verraten. Sie wünsche sich aber eine Familie: „Es ist eine große Verantwortung. Mal sehen.“

Bis dahin versuche sie, sich auf die vielen guten Menschen in ihrem Umfeld zu konzentrieren. Aber sie sagt auch: „Ich muss mich damit abfinden, dass es das Böse gibt.“ In der Sendung von Markus Lanz bewegte Kampusch die Zuschauer – und wurde angegriffen