Lottoschein als Trinkgeld: Kellnerin knackt US-Jackpot

O’Fallon/Berlin. Kellner und Barkeeper in den USA haben einen sehr niedrigen Stundenlohn. Deswegen sind sie auf Trinkgeld angewiesen, dass wissen natürlich auch die Gäste. In Amerika ist es daher üblich, dass man 15 bis 20 Prozent Trinkgeld auf die Rechnung gibt. Aber diese Kellnerin verdiente auf einen Schlag so viel wie in einem ganzen Jahr...

Taylor Russey arbeitet in der „Bleachers Bar“ in O’Fallon (US-Bundesstaat Missouri) und bekam vergangene Woche von einem Stammkunden als Dankeschön ein Lotterieticket geschenkt.

„Einer unserer Stammgäste kauft hin und wieder für die anderen Lottoscheine, besonders, wenn der Jackpot hoch ist. Und das machte er auch am Samstag. Er kaufte uns allen Lottoscheine“, sagte Russey zu Missouri Lottery.

Barkeeperin nach Lottogewinn: „Ich fing an zu lachen und dann fing ich an zu weinen“

Russey dachte sich nichts weiter dabei, aber am nächsten Tag fiel sie aus allen Wolken, als sie das Ticket am Terminal der Lotterie einscannen wollte. Dort bekam sie den Hinweis, dass sie die Gewinnsumme persönlich in einer Niederlassung der Lotterie einfordern müsse – weil Russey 50.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 44.800 Euro) gewonnen hatte.

„Ich stand irgendwie für eine Sekunde da, schaute auf das Ticket, bevor ich anfing zu lachen und dann fing ich an zu weinen“, erklärte die 33-Jährige.

A bartender in O’Fallon received a tip from a customer - a Powerball ticket worth $50,000! 😮#MOLottery #Powerballhttps://t.co/tlsYmn1xb7 pic.twitter.com/Q1yrgtwzHo — MO Lottery (@MissouriLottery) October 29, 2019

Was Russey mit dem Lottogewinn vorhat

Viele würden wohl sofort ihren Job an den Nagel hängen und einen ausgedehnten Urlaub machen oder ein neues Auto kaufen. Aber nicht Russey. Sie will das Geld nicht verpulvern und ihren Job behält sie natürlich auch.

Vielleicht bekommt sie ja noch ein Lotterielos von dem netten Stammkunden und knackt noch einmal den Jackpot...

