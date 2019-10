Aufregung um CSU-Stadtrat nach offenbar rechtem Facebook-Post

Facebook-Post Kritik an CSU-Stadtrat nach vermeintlich rechtem Beitrag

Landshut. „Deutscher zu sein heißt, dass deutsches Blut durch deine Adern fließt! Und nicht, weil es irgendein Volldepp in deinen Ausweis getippt hat.“ Was klingt wie ein Spruch aus längst vergangenen Zeiten, ist tatsächlich ein Bild, das Willi Hess, der CSU-Stadtrat von Landshut, auf seinem Facebook-Profil geteilt hat.

Das Bild mit dem dazugehörigen Spruch zeigt einen blonden Soldaten, der ein Gewehr geschultert hat und offenbar eine Wehrmachtsuniform trägt. Kurz nachdem Hess das Bild gepostet hatte, ging ein Shitstorm in den sozialen Netzwerken los.

Willi Hess erntete Shitstorm für seinen Post

Die „Linksjugend ‘solid Landshut“ veröffentlichte auf ihrem Facebook-Profil einen Screenshot des Bildes und schrieb dazu: „Das ist Willi. Willi ist sehr sehr besorgt. Und Willi ist auch Stadtrat der CSU Landshut. Einen richtig tollen Typen habt ihr da.“

Dabei war der Post doch gar nicht so gemeint, wenn man der Erklärung von Willi Hess glauben möchte. Wie er der Zeitung „Passauer Neue Presse“ auf Anfrage mitteilte, habe er „diesen Blödsinn“ lediglich anprangern wollen. Ein Bekannter von ihm habe das Bild geteilt und er habe kommentiert: „Interessant! Wie konnten die 1871 so viele Bluttransfusionen durchführen und woher hatten sie so viele Blutspender?“

Hess habe „Blödsinn“ lediglich anprangern wollen

Er habe darauf anspielen wollen, dass es ja erst ab der Reichsgründung in diesem Jahre so etwas wie „deutsches Blut“ gegeben habe. Der Post seines Bekannten sei dem Stadtrat sauer aufgestoßen und er habe sich satirisch mit dem Thema auseinandersetzen wollen.

Der Beitrag wurde inzwischen gelöscht, Hess hat jedoch kurz darauf ein weiteres Bild geteilt. Der Stadtrat macht klar: „Ich lasse mir den Mund NICHT verbieten. Es ist meine Chronik, wem es nicht passt, was ich hier poste; Dem steht es frei mich als Freund(in) zu entfernen!“

Politiker treten in den sozialen Medien öfter einmal ins Fettnäpfchen. AfD-Politiker Stephan Brandner blamierte sich auf Twitter mit einem Post über Adventskalender . Auch der versuchte Rückschlag der CSU gegen Youtuber Rezo verlief nicht so wie erhofft . (lhel)