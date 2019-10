Feuer und Blackouts in Kalifornien – Weinregion betroffen

In Kalifornien wüten seit Wochen Waldbrände. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Besserung ist nicht in Sicht – eher das Gegenteil.

San Francisco. Es bleibt heiß, trocken und windig in Kalifornien. Und damit hält auch die Feuergefahr am Wochenende an. Nachdem im südlichen Kalifornien schon eine leichte Entspannung der Lage eingetreten war, verschärft sich die Situation an anderen Orten wieder. Am Freitag waren Tausende Feuerwehrleute im Einsatz, um Brände in der nördlichen Weinbauregion von Sonoma und im südkalifornischen Santa Clarita weiter einzudämmen.

Für einige Anwohner, die am Donnerstag vor den Flammen geflüchtet waren, gab es allerdings einen Hoffnungsschimmer: Die Feuerwehr kündigte am Freitagabend (Ortszeit) an, dass Evakuierungsbefehle in einigen Regionen aufgehoben werden und die Menschen in ihre Häuser zurückkehren können.

Brandgebiet ist größer als die Fläche von Manhattan

Der Schaden in den Brandgebieten ist groß. In Sonoma County, rund 120 Kilometer nördlich von San Francisco, haben sich die Flammen auf eine Fläche von mehr als 95 Quadratkilometern ausgebreitet. Dort wurden 49 Gebäude, darunter viele Wohnhäuser, zerstört. Mehr als 1300 Helfer waren in dem Brandgebiet, größer als die Fläche von Manhattan, im Einsatz.

Ein Feuerwehrmann ist bei einem Waldbrand im US-Bundesstaat Kalifornien im Einsatz.

Foto: Marcio Jose Sanchez / dpa

Das sogenannte „Tick“-Feuer, rund 50 Kilometer nördlich von Los Angeles, hat eine Fläche von knapp 18 Quadratkilometern verkohlt. Nach Angaben der Feuerwehr brannten mindestens sechs Häuser ab.

Notstand ausgerufen

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat für die betroffenen Regionen den Notstand ausgerufen. Auf diese Weise können Gelder und Helfer schnell bereitgestellt werden. Newsom schaute sich am Freitag ausgebrannte Gebiete an und sprach in der Weinregion von Sonoma mit Betroffenen. Wir leben in einer „neuen Welt“ mit Dürren, Klimawandel und extremen Wetterkatastrophen, sagte der Demokrat.

Newsom übte scharfe Kritik an dem Energieversorger Pacific Gas & Electric (PG&E). Jahrelange Misswirtschaft und Profitgier hätten zu einem maroden, anfälligen Stromnetz geführt. PG&E habe es versäumt, seine Anlagen zu modernisieren und sicherer zu machen, etwa durch Investitionen in unterirdische Kabel. Er wolle das Unternehmen zur Verantwortung ziehen.

Bei starken Winden droht die Gefahr, dass Strommasten umstürzen oder Äste Leitungen abreißen und somit Feuer auslösen. Der Waldbrand in der nordkalifornischen Ortschaft Paradise, der im November vergangenen Jahres 85 Menschen in den Tod riss, soll durch defekte Stromleitungen verursacht worden sein.

Drei Todesopfer im nördlichen Kalifornien

Um die Gefahr weiterer Brände durch beschädigte Leitungen zu bannen, schalteten Energieversorger in dieser Woche in einigen Regionen den Strom ab. Zeitweise waren rund 178 000 Haushalte betroffen. An diesem Wochenende könnten die massiven Blackouts in Nordkalifornien bis zu 850 000 Kunden in 36 Bezirken treffen, warnte PG&E am Freitag. Heftige Windstürme könnten den Norden des Westküstenstaates ab Samstagabend heimsuchen.

Während rund um Santa Clarita weiter die Waldbrände wüten, hat sich die Lage im Süden Kaliforniens etwas entspannt. Allerdings hatte das Feuer dort drei Todesopfer gefordert. In Calimesa östlich der Millionenmetropole Los Angeles erfassten die Flammen einen Wohnwagenpark, dort kamen zwei Bewohner ums Leben. Ein drittes Opfer, ein Anwohner in einem anderen Brandgebiet nördlich von Los Angeles, war an einem Herzinfarkt gestorben.