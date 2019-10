Märtha Louise: Schamanen-Freund plaudert über Sexleben

In einem Podcast hat Schamane Durek Verrett Details seines Sexuallebens enthüllt. Er ist mit Norwegens Prinzessin Märtha Louise liiert.

Berlin. Der Freund der norwegischen Prinzessin Märtha Louise hat über sein Liebesleben geplaudert. In seinem Podcast enthüllte der 44-jährige Schamane Durek Verrett intime Details.

„Manchmal habe ich drei bis vier Mal am Tag Sex und meine Freundin fragt immer: Solltest du nicht kommen? Und ich antworte: Nein, aber ich gebe dir so viele Orgasmen, wie du willst“, erzählt Durek Verrett in dem Podcast „Ancient Wisdom Today“.

Durek Verrett und Prinzessin Märtha Louise.

Dann wieder gebe es aber Tage, an denen er „wie ein Verrückter kommen möchte.“ Durek Verrett nennt darin allerdings nicht den Namen der Prinzessin, sondern spricht nur von seiner „Freundin“.

Die 48-jährige Märtha Louise ist seit Mai offiziell mit dem US-amerikanischen Schamanen liiert. Im August hatte sie bekannt gegeben, nach Rücksprache mit ihrer Familie ihren royalen Titel geschäftlich nicht mehr nutzen zu wollen. Zusammen mit dem Schamanen gibt sie Workshops zur Selbsterkenntnis und Meditation. Zuvor war Märtha Louise mit Ari Behn verheiratet, mit dem sie drei Töchter hat. 2016 ließ sich das Paar scheiden. (jb)norwegische prinzessin märtha louise lässt sich scheiden