Nirvana: Kurt Cobains Strickjacke und Gitarre werden verkauft

Sänger Kurt Cobain 1992 während eines Konzerts in Paris.

New York/Los Angeles. Nirvana-Fans mit gut gefülltem Geldbeutel haben jetzt die Chance Jacke und Instrument ihres Idols zu ersteigern. Bei der Versteigerung in New York stehen eine Gitarre und eine Strickjacke des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain (1967-1994) zum Verkauf. Sie könnten Schätzungen zufolge 300.000 bis 500.000 Dollar einbringen.

Die türkisfarbene Fender Mustang, die 1993 eigens für den linkshändigen Musiker angefertigt wurde, kommt Ende Oktober im Rahmen der zweitägigen Auktion „Icons & Idols: Rock ‘n’ Roll“ unter den Hammer, wie das Auktionshaus Julien’s Auctions am Mittwoch mitteilte.

Kurt Cobain: Lieblingsgitarre des Grunge-Musikers wird versteigert

Dazu gehört ein handgeschriebener Brief von Cobains Witwe Courtney Love, in dem es heißt, dass dieses Instrument eine Lieblingsgitarre des Grunge-Musikers gewesen sei.

Zwischen Grunge und Hip-Hop- So cool ist Kurt Cobains Seattle heute

Versteigert wird auch eine olivgrüne, verwaschene Strickjacke, die der Sänger 1993 fünf Monate vor seinem Tod bei einer „Unplugged“-Session des Musiksenders MTV trug – Schätzwert 200.000 bis 300.000 Dollar.

Mit Nirvana wurde Kurt Cobain zur Ikone einer ganzen Generation. Am 20. Februar 2017 wäre er 50 Jahre alt geworden. Foto: LFI / imago

Der US-Amerikaner wurde als Lead-Sänger der Grunge-Band Nirvana weltweite berühmt. Foto: Future Image / imago

1987 gründete Cobain die Band gemeinsam mit dem Bassisten Krist Novoselic (l.). Später kam noch Drummer Dave Grohl hinzu. Foto: United Archives / imago

Das 1991 erschienene Album „Nevermind“ hatte Cobain innerhalb kurzer Zeit vom arbeitslosen Schulabbrecher zum Multimillionär und Rockstar gemacht. Das „Rolling Stone“-Magazin platzierte das Album auf Platz 17 der „500 größten Alben aller Zeiten“. Foto: dpa Picture-Alliance / picture alliance/AP

Mit dem ersten großen Hit „Smells Like Teen Spirit“ traf er das Lebensgefühl einer Generation, die sich überflüssig und abgelehnt vorkam: „Ich fühl mich beschissen, uns gibt es, unterhaltet uns.“ Foto: LFI / imago



Kurt Cobain wurde am 20. Februar 1967 in der Holzfäller-Kleinstadt Aberdeen im US-Staat Washington geboren. Als er neun Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden. Foto: dpa Picture-Alliance / Uncredited / picture alliance / ASSOCIATED PR

Kurt mit seiner Schwester Kim. Foto: dpa Picture-Alliance / Uncredited / picture alliance / ASSOCIATED PR

Durch das Auseinanderbrechen der Familie verlor der junge Cobain den Halt. Er brach die Schule ab, experimentierte mit Drogen. Im Alter von 14 Jahren schenkte ihm sein Onkel eine E-Gitarre. Er hatte seine Passion gefunden. Foto: dpa Picture-Alliance / Uncredited / picture alliance / ASSOCIATED PR

Doch der schnelle Ruhm setzte den eher scheuen Grungerocker immer mehr unter Druck. Auf der Suche nach Erleichterung nahm er Drogen. Zentrale Themen von Kurt Cobain waren Depressionen und die Angst vor dem Verlassenwerden. Im April 1994 verließ er eine Entzugsklinik ... Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

... und wurde am 5. April in seinem Haus in Seattle tot aufgefunden – mit einem Kopfschuss und einer Überdosis Heroin im Blut. Cobain hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen. Der Musiker gehört nun zum berüchtigten „Club 27“ – allesamt Musiker, die nur 27 Jahre alt wurden wie Doors-Sänger Jim Morrison, Rock-Ikone Jimi Hendrix, Sängerin Janis Joplin und Amy Winehouse. Foto: dpa Picture-Alliance / ROBERTO SORBO / picture alliance / ASSOCIATED PR



Cobain war mit der Punk-Musikerin Courtney Love verheiratet. Tochter Frances Bean wurde wenige Monate nach der Hochzeit am 18. August 1992 geboren. Foto: ZUMA Press / imago

Der Nirvana-Frontsänger wäre am 20. Februar 50 Jahre alt geworden. Foto: ZUMA Press / imago

Die jüngste Film-Dokumentation „Cobain – Montage of Heck“ wurde von Cobains Tochter mitproduziert und legt nahe, dass Traumata aus seiner Kindheit Cobains Dämonen antrieben. Foto: REUTERS / MARIO ANZUONI / REUTERS



Die Versteigerung umfasst mehr als 700 Memorabilien von Künstlern wie Elvis Presley, Janis Joplin, den Beatles, Michael Jackson, Madonna, Queen, Bob Dylan und Elton John .

Hintergrund: Zurück in die 90er mit Buffalo Tom und Ash

1994 hatte sich der Nirvana-Sänger Kult Cobain das Leben genommen. Cobain wurde von seinen Fans als Gitarren-Gott und Sprachrohr einer missverstandenen und von Existenzängsten getriebenen Jugend verehrt. (dpa/msb)

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.