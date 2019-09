Rolex und Patek Philip: Würden Pariser nie auf der Straße zeigen

Paris. „Es ging blitzschnell“, berichtet Roland S. „Jemand hat mich von hinten in einen Klammergriff genommen und im nächsten Augenblick riss mir eine zweite Person die Uhr ab“, berichtet der 47-Jährige. Mitten auf der Straße und am helllichten Tag wurde er auf der von Luxusboutiquen umsäumten Pariser Rue Saint-Honoré überfallen.

Die Diebe hatten ihn umgestoßen. Und als er sich wieder aufgerappelt hatte, waren die beiden Räuber ebenso verschwunden wie seine Rolex im Wert von 70.000 Euro, so die Polizei. Für die Ermittler „ein Überfall nach klassischem Muster“, so Kommissar Vincent Lafont: „Identische Fälle zählen wir derzeit alle zwei oder drei Tage.“ Tatsächlich haben Luxusuhren-Räuber in Paris seit dem Jahresbeginn bereits 71 Überfälle auf offener Straße verübt.

Luxusuhren-Räuber: Ihre bevorzugten Opfer sind reiche Touristen

Ihre bevorzugten Opfer sind reiche Touristen und ausnahmslos teure Armbanduhren der Marken Rolex, Cartier, Roland Millet oder Patek Philip.

Die meisten Straftaten fanden im sogenannten goldenen Dreieck der Hauptstadt statt – also in der Nähe der Prachtavenue Champs-Élysées, der vom Nobelhotel Ritz sowie von zahlreichen Juwelierläden eingerahmten Place Vendôme und entlang der Rue Saint-Honoré.

Die Diebe sind hauptsächlich „eingeborene Pappenheimer“

Die Statistik der Polizeipräfektur weist eine beinahe 30-prozentige Zunahme der Luxusuhren-Raube innerhalb eines Jahres auf. Bei den Tätern habe sich laut Kommissar Lafont ein Wandel vollzogen: Waren es zuvor vor allem aus Nordafrika oder Osteuropa anreisende und gut organisierte Gaunerbanden, die für ein paar Tage in der Seine-Metropole ihr Unwesen trieben und dann mit ihrer Beute wieder abreisten, sind inzwischen vorwiegend „eingeborene Pappenheimer“ am Werk, wie er sagt.

Zwischen 2016 und 2018 konnte die Kripo etwa 50 Prozent der Täter ermitteln, es waren nur wenige Ausländer unter ihnen. Die wohlsituierten Pariser Bürger würden es tunlichst vermeiden, teuren Schmuck auf der Straße zu tragen. Unvorsichtig sind in dieser Hinsicht aber viele Touristen.