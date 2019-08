Götz George: Dieser peinliche Fehler prangt auf seinem Stern

Duisburg.. In Duisburg ermittelte er einst als „Kommissar Schimanski“ im „Tatort“, doch Schauspieler Götz George ist natürlich weit über das Ruhrgebiet hinaus bekannt – und besitzt sogar einen Stern am Potsdamer Platz in Berlin. Nur leider gibt es da ein Problem: Das Sterbedatum ist falsch.

„Die Macher haben sich um zwei Jahre vertan“, stellte Dagmar Dahmen, Anbieterin der Schimanski-Touren in Duisburg, fest, als sie neulich auf den Spuren Georges in Berlin unterwegs war. 2018 steht auf dem Stern. „In diesem Jahr wäre Götz George 80 geworden, gestorben ist er bereits 2016.“ Nun will sich Dahmen dafür einsetzen, dass die Daten auf dem Stern korrigiert werden.

Ihr Ansprechpartner dafür ist das Grimme-Institut, das gemeinsam mit der Filmakademie die Prominenten für die Sterne aussucht. Der Boulevard ist angelehnt an den „Walk of Fame“ in den USA und soll deutschen Filmschaffenden ein Denkmal setzen. Er wurde 2010 im Rahmen der Berlinale angelegt.

Götz Georges Stern: Sterbedatum nachträglich falsch ergänzt

Zu den geehrten Personen gehören etwa Marlene Dietrich, Doris Dörrie, Klaus Doldinger, Hannelore Elsner oder Michael „Bully“ Herbig. Der Stern von Götz George wurde 2010 angelegt und das Sterbedatum, offenbar falsch, nachträglich ergänzt.

Dahmen war auf Einladung von Götz Georges Witwe in Berlin und nahm an einer Gala der Götz-George-Stiftung teil. „Die Stiftung unterstützt regelmäßig ältere Schauspieler, die manchmal am Existenzminimum leben“, erklärt die „Schimmi“-Begeisterte.

Der deutsche Schauspieler Götz George ist am 19. Juni gestorben. Foto: Henning Kaiser / dpa

Vor allem als Kommissar „Schimanski“ ... Foto: Peter Bischoff

... im „Tatort“ schrieb er Fernsehgeschichte. Foto: Horst Ossinger / dpa

Ab 1981 stand Götz George als Schimanski vor der Kamera. Hier ist er mit seiner Schauspielpartnerin Christiane Hörbiger zu sehen. Foto: Horst Ossinger / dpa

Götz Georges Mutter, die Schauspielerin Berta Drews, starb 1987. Hier war er 1986 noch mit ihr zu Gast bei einem Theaterempfang in Berlin. Foto: dpa



George mit Ehefrau Loni von Friedl und der gemeinsamen Tochter Tanja (Aufnahme vom 29. Juli 1968). Foto: dpa

George sagte immer seine Meinung. Er legte sich auch mal mit Moderator Thomas Gottschalk an. Er warf Gottschalk Unwissenheit vor und bezeichnete ihn als „Oberlehrer“. Es folgten Buhrufe. Foto: Ingo Wagner / dpa

George war immer einer vom „Tatort“-Team: Hier zusammen mit den „Tatort“-Kommissaren Klaus J. Behrendt (l.) und Dietmar Bär (r.) im Jahr 2004. Foto: Jörg Carstensen / dpa

An der Seite von Anna Unterberger (l.) und Tom Schilling (r.) spielte Götz George 2008 im Film „Mein Kampf“. Foto: TOBIAS SCHWARZ / REUTERS

2008 stellte George außerdem seine Biografie „Götz George. Mit dem Leben gespielt“ vor. Foto: Rainer Jensen / dpa



Movie Merit Award für George: Christiane Hörbiger (l.) überreichte dem Schauspieler 2011 in München bei der Verleihung des Deutschen Entertainment-Preises DIVA die Trophäe. Foto: Tobias Hase / dpa

Bundespräsident Joachim Gauck (r.) hat 2014 im Schloss Bellevue in Berlin George mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. Foto: Tim Brakemeier / dpa

Am 19. Juni 2016 ist der Schauspieler nach kurzer Krankheit gestorben, wie seine Agentin bekanntgab. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Bei einer Ausstellung, die im vergangenen Jahr im Hafenlager stattfand, hatte sie für die Stiftung gesammelt. Deshalb war sie nun auf der Party und feierte unter anderem mit Leander Haußmann, Jürgen Vogel und dem Tatort-Ermittler Klaus J. Behrendt.

