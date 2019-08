Traktor-Drama: Vater überfährt aus Versehen eigenen Sohn (4)

Laupheim.. Er wollte den Traktor nur Probe fahren, doch die Tour endete schrecklich für den Vater: Er überrollte seinen vier Jahre alten Sohn.

Der Junge sei bei dem Unfall in Laupheim in Baden-Württemberg am Samstag schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er hatte bei der Fahrt gemeinsam mit seinem sieben Jahre alten Bruder auf der Ladefläche gesessen.

Beim Anfahren war der Kleine dann von der Pritsche zwischen die Reifen des Fahrzeugs gestürzt. Dort wurde der Vierjährige von den Hinterreifen überrollt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen ins Krankenhaus.

Ein ähnliches Unglück hatte sich erst vor Kurzem im Allgäu ereignet: Tote bei Traktor-Tragödie: Junge (13) illegal am Steuer?

(dpa/cho)