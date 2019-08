Ostsee: Frau tot - gefährliche Bakterien breiten sich wegen Hitze aus

Eine Frau badete in der Ostsee und starb. Vibrionen töteten sie. Die Bakterien mögen das heiße Wetter – und vermehren sich schnell.

Berlin.. Nachdem eine Frau an Vibrionen gestorben ist, sind weitere Infektionen bekannt geworden. Diese verliefen allerdings nicht tödlich. Vibrionen kommen derzeit vermehrt in der Ostsee vor – die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen hatten ideale Vermehrungsumstände geschaffen und so zu einer hohen Belastung geführt.