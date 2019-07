Oberpfalz: Stier tötet Landwirt und dessen Vater

In Gleißenberg hat ein wild gewordener Stier einen Landwirt und dessen Vater getötet. Die Polizei erlegte das Tier.

In der Oberpfalz hat ein Stier erst einen Landwirt und dann noch seinen Vater getötet.

Attacke Stier tötet in der Oberpfalz Landwirt und seinen Vater

Gleißenberg.. Drama in der Oberfpalz: Ein wild gewordener Stier hat in Gleißenberg einen Landwirt und seinen Vater getötet. Der 60-jährige Bauer sei am Samstag auf einer Weide von dem Tier attackiert worden, teilte die Polizei mit.

Als der Mann nach einer Weile nicht nach Hause zurückkehrte, wollte sein etwa 80-jähriger Vater offenbar nachsehen und wurde dann von dem Stier ebenfalls getötet, sagte eine Polizeisprecherin. Das Tier wurde von der Polizei erlegt, weil Rettungskräfte nicht zu den beiden Männern auf die Weide kamen. (dpa/les)