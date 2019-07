Pferd steckt in Tümpel fest – Feuerwehr rettet Tier in Velbert

Die Feuerwehr hat in Nordrhein-Westfalen ein Pferd gerettet, das bis zum Hals im Morast feststeckte. Dafür wurden sie erfinderisch.

In Velbert steckte ein Pferd im Morast in einem Tümpel fest.

Velbert.. Im nordrhein-westfälischen Velbert hat die Feuerwehr ein Pferd mit vereinter Kraft aus einem sumpfigen Tümpel gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, steckte das Tier am Sonntag bis zum Hals im Morast fest. Vom Ufer sei das Pferd nur schwer zu erreichen gewesen, deshalb bauten die Einsatzkräfte einen provisorischen Steg aus Bohlen und Balken, über den sich ein Feuerwehrmann zu dem Pferd vorkämpfte.

Das Pferd flüchtete sich zunächst an das gegenüberliegende Ufer, näherte sich aber dann wieder dem Helfer so weit, dass dieser ein Halfter umlegen konnte. Mit vereinten Kräften konnte das Tier aus dem Tümpel gezogen werden.

Das Pferd war in den Tümpel geraten, nachdem es zuvor zusammen mit rund einem Dutzend anderer Pferde von der Weide eines Reiterhofs ausgebrochen war.

