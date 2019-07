Wohl drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in den Tiroler Alpen

In den Tiroler Alpen ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Beim dem Absturz nahe Garmisch-Partenkirchen sind wohl drei Menschen gestorben.

Die Trümmer eines Kleinflugzeugs in der Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) im Wettersteingebirge.

Unglück Kleinflugzeug prallt in gegen Berg in Alpen – wohl drei Tote

Leutasch.. Vermutlich drei Menschen sind ums Leben gekommen beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den Tiroler Alpen nahe der deutsch-österreichischen Grenze. Das teilte die Polizei in Österreich am Donnerstagabend mit.

Wer die Opfer sind, war bis zum Freitagmorgen ebenso wenig bekannt wie die Flugroute, Typ und Zulassungsort der abgestürzten Maschine. Zum Absturz kam es laut einer Polizeisprecherin gegen 17.30 Uhr im Wettersteingebirge auf dem Gebiet der Gemeinde Leutasch, wenige Kilometer entfernt von Garmisch-Partenkirchen.

Die genaue Opferzahl war zunächst unklar, in ersten Meldungen wurden vier Opfer gemeldet. Der Bayerische Rundfunk berichtete, aus einem Funkspruch des Rettungshubschraubers sei hervorgegangen, dass niemand lebend geborgen werden konnte.

Kleinflugzeug stürzt ab – Ursache noch unklar

Die Ursache für den Absturz ist ebenso noch unbekannt. Die Wetterbedingungen seien zur Unfallzeit gut gewesen, hieß es seitens der Polizei. Das Kleinflugzeug zerschellte an einem rund 2400 Meter hoch gelegenen Berg und soll nach dem Aufprall sofort in Flammen aufgegangen sein. Auf Bildern waren brennende Trümmerteile an einem Felsen zu sehen.

Nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA mussten die Einsatzkräfte wegen des alpinen Geländes eingeflogen werden.

(ba/dpa)