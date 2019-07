Schweden: Flugzeugabsturz bei Umeå – Zeuge filmt Unglück

In der Nähe von Umeå in Schweden ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Alle neun Insassen kamen ums Leben. Ein Zeuge nahm das Unglück auf.

Stockholm.. Tragisches Unglück in Schweden: Ein Kleinflugzeug mit neun Menschen an Bord ist am Sonntag in der Nähe der Stadt Umeå abgestürzt. Alle Passagiere starben. Das bestätigte eine Sprecherin der Region Västerbotten der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die Zeitung „Aftonbladet“ und andere schwedische Medien darüber berichtet.

Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Die Polizei teilte mit, ersten Erkenntnissen zufolge sei das Flugzeug am Sonntagmittag kurz nach dem Start südlich der Start- und Landebahn des Flugplatzes von Umeå verunglückt.

Flugzeugabsturz in Schweden: Offenbar Fallschirmspringer an Bord

Die Maschine stürzte demnach auf die Insel Storsandskär knapp zwei Kilometer südlich des Flughafens. Das Unglücksgebiet wurde weiträumig abgesperrt. Die Angehörigen der Todesopfer wurden nach Angaben der Region bereits unterrichtet.

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo genau die Insel liegt.

Nach „Aftonbladet“-Angaben waren Fallschirmspringer an Bord des Kleinflugzeugs gewesen. Die Zeitung veröffentlichte eine kurze Aufnahme eines Augenzeugen, das zeigte, wie das Sportflugzeug mit hoher Geschwindigkeit und der Nase voran gen Boden stürzt. Der Augenzeuge sagte dem Blatt, nach dem Absturz habe er einen lauten Knall gehört. Danach sei alles völlig still gewesen.

Ministerpräsident Löfven: In Gedanken bei den Opfern

Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven sprach den Familien der Toten sein Beileid aus. Er sei in dieser schweren Stunde in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen, teilte der Regierungschef mit.

Umeå liegt ungefähr 500 Kilometer nördlich von Stockholm in der Provinz Västerbotten. Die Stadt hat mit ihren 80.000 Bewohnern in etwa so viele Einwohner wie Wilhelmshaven oder Gießen.

Immer wieder kommt es zu Unglücken mit Kleinflugzeugen. Anfang Juli ereignete sich ein Flugzeugabsturz in Texas mit zehn Toten. Glimpflich ging eine Bruchlandung im nordrhein-westfälischen Holzwickede aus. Ein Kleinflugzeug landete dort in einem Baum – die Rettung kam nach zwei Stunden.

(dpa/cho)