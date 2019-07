Mallorca: 600 Urlauber müssen Hotel wegen Brand verlassen

Die Feuerwehr auf Mallorca hatte stundenlang mit einem Brand in einem Hotel zu kämpfen. 600 Urlauber wurden in Sicherheit gebracht.

Palma de Mallorca. In einem Hotel auf Mallorca ist am Dienstag ein schwerer Brand ausgebrochen. In dem Ferienort El Arenal mussten 600 Urlauber vorübergehend in Sicherheit gebracht werden.

Mehrere Menschen seien zudem im Krankenhaus behandelt werden, wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte. Im Hotel Whala Beach an der Playa de Palma war das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache am frühen Morgen ausgebrochen.

Eine Karte bei Google Maps zeigt das Hotel Whala Beach auf Mallorca:

Wegen starker Rauchentwicklung habe das Feuer erst nach mehreren unter Kontrolle gebrachen werden können, berichtete die Zeitung „Ultima Hora“. Bei den Verletzten soll es sich um Urlauber mit Verbrennungen und Rauchvergiftungen handeln.

Mallorca: Sanitäter und Ärzte im Dauereinsatz

Ein besonders spektakulärer Brand vor Mallorca hatte zuletzt die Schlagzeilen bestimmt. Eine Yacht fing Feuer: Wladimir Klitschko wurde vor Mallorca gerettet. Die Rettungskräfte der Urlaubsinsel wurden in den vergangenen Wochen nicht nur zu Bränden, sondern auch zu schweren Unfällen gerufen. So überlasteten Fälle von Alkoholvergiftungen ein Klinikum auf Mallorca.

Zudem hatten Sanitäter und Ärzte immer wieder Personen behandeln müssen, die von Balkonen gefallen waren. (dpa/ac)