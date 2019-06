Otto Waalkes: Emden ehrt Ehrenbürger mit Ampel

Emden. Bei Grün ist ein hüpfender Otto mit wehenden Haaren zu sehen – bei Rot hingegen steht der Komiker still. Otto Waalkes hat am Samstag in seiner Geburtsstadt Emden vor Hunderten Menschen die erste von vier Otto-Ampeln enthüllt.

Die Ampel wurde zu Ehren des ostfriesische Komikers, der aus der Stadt stammt, entworfen. Damit ehrt Emdenseinen Ehrenbürger. Das Signal wurde von Otto als stilisiertes Selbstporträt entworfen.

Otto-Waalkes-Ampel in Emden – Das Wichtigste in Kürze:

Otto Waalkes hat seine erste Otto-Ampel in Emden enthüllt

Hunderte Menschen waren vor Ort

Für den Komiker war das der „Höhepunkt seiner Karriere“, wie er später sagte

Der Stadtrat hatte im Mai beschlossen, vier spezielle Ampeln in der Stadt aufzustellen. Der Komiker war davon ganz begeistert. Er nannte die Ampel den „Höhepunkt seiner Karriere“ – nach dem Bundesverdienstkreuz und der Emder Ehrenbürgerschaft. Zu sehen sein werden die Ampeln auf dem Rathausplatz der Stadt.

In den sozialen Medien jubelte Otto über „seine“ Ampel: „So nen ollen Stern auf dem Walk of Fame hat ja heutzutage jeder. Und die leuchten noch nicht mal“, schrieb er auf Facebook.

Otto glaubt an verkehrserzieherische Wirkung der Ampel

Otto Waalkes glaubt sogar an eine verkehrserzieherische Wirkung der Ampel: „Dann geht ganz sicher niemand mehr bei Rot über die Straße! Und bei Grün auch nicht“, schrieb Otto Anfang April auf seiner Facebook-Seite. „Alle würden stehenbleiben und die Ampeln angucken. Dann wär’s in der Stadt auch nicht immer so hektisch.“

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte der „Emdner Zeitung“ gesagt, er finde die Idee „richtig gut und hoch sympathisch“. Die neuen Ampeln sollen rund 2.500 Euro pro Stück kosten.

Otto war auch bei der Eröffnung seiner Ausstellung dabei

Otto Waalkes bei der Eröffnung der Ausstellung „Otto Coming Home – he kummt na Huus“ in der Kunsthalle Emden.

Auch bei der Eröffnung der Ausstellung „Otto Coming Home (he kummt na Huus)“ am Donnerstag war Otto dabei. Die Ausstellung ist von diesem Samstag an bis zum 22. September in der Kunsthalle Emden zu sehen. (sdo/dpa)