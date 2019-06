Magier bleibt nach Fessel-Trick im Fluss spurlos verschwunden

Ein indischer Magier wollte sich gefesselt in Stahlseilen unter Wasser befreien. Doch er taucht nicht weder auf. Es fehlt jede Spur.

Neu Delhi. Es sollte ein Zaubertrick im Stile des Entfesselungskünstlers Harry Houdini werden: In Indien hat sich ein Zauberer gefesselt mit Stahlkette und Seil in einem Fluss versenken lassen – um sich dann aus eigener Kraft daraus zu befreien. Doch die Aktion scheiterte. Der Mann gilt seitdem als vermisst, berichten die indische Polizei und Medien.

Der Magier hatte sich am Sonntag (Ortszeit) mit gefesselten Armen und Beinen in den Fluten des Hooghly in Kolkata versenken lassen. Doch er tauchte nicht wie geplant wieder auf. Taucher hätten nach dem Aktionskünstler gesucht, berichten lokale Behörden. Bisher fehlt jedoch jede Spur von ihm.

Magier versenkte sich bereits 2013 - damals galt er als Betrüger

Chanchal Lahiri ist laut örtlichen Medienberichten ein „wenig bekannter“ Zauberer Anfang Vierzig. Für das Kunststück habe er keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen, hieß es. Bereits 2013 soll er sich den Berichten zufolge bei einem ähnlichen Trick in einem Käfig im Fluss versenkt haben.

Damals war er sechs Sekunden nach dem Absenken wieder aufgetaucht, berichtet die „Times of India“. Daraufhin hätten ihn verärgerte Zuschauer angegriffen und ihm vorgeworfen, der Käfig sei mit einer falschen Tür ausgestattet gewesen. (dpa/vem)