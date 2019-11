"Let's Dance": Pascal Hens gewinnt die zwölfte Staffel

Im Finale der zwölften Staffel von „Let’s Dance“ traten drei Paare gegeneinander an. Pascal Hens holte schließlich den Tanz-Pokal.

Berlin. Jury und Publikum haben entschieden: Der Gewinner der zwölften „Let’s Dance“-Staffel ist Pascal Hens. Er bekam am späten Freitagabend den begehrten Tanz-Pokal.

Angetreten im Finale waren neben dem früheren Handballer die Sängerin Ella Endlich (2. Platz) und Schauspieler und Kampfkunst-Sportler Benjamin Piwko (3. Platz).

Alle drei Paare hatten von der Jury für ihre finalen Tänze die maximale Punktzahl (30) abgeräumt. Auch in der Wertung für alle vorigen Tänze lagen die Finalisten nah beieinander. Entscheidend war schließlich das Voting der Zuschauer.

Die drei Stars hatten sich gemeinsam mit ihren Tanzpartnern gegen elf andere Paare durchgesetzt. Rausgeflogen sind zum Beispiel der Instagram-Star Lukas Rieger und Profi-Tänzerin Katja Kalugina. Sie mussten die Sendung schon nach der dritten Folge verlassen.

Mehrere Debüts in zwölfter Staffel von „Let’s Dance“

Die zwölfte Staffel der beliebten Tanzshow „Let’s Dance“ bot von Weltklasse-Paartanz bis Bodycomedy wieder einmal das ganze Spektrum der rhythmischen Körperertüchtigung. Und dazwischen machten sich 14 Prominente mal mehr, mal weniger beliebt.

Womöglich bleibt aber nicht nur die das Finale von dieser Staffel in Erinnerung. Denn es tanzte in dieser Ausgabe der beliebtesten Tanzshow Deutschlands das erste Mal eine weibliche Kandidatin mit einer Frau. Und auch Schauspieler und Kunstkämpfer Benjamin Piwko gab ein Debüt: Er ist der erste Gehörlose unter den Teilnehmern in der Geschichte von „Let’s Dance“.

Für Teilnehmern Ella Endlich kam es kurz vor dem entscheidenden Wettkampf in der Liveshow am Freitagabend allerdings noch einmal hart: Die 34-Jährige verletzte sich bei den Proben – doch im Finale ist sie dennoch dabei. Das hinderte sie dennoch nicht daran, Höchstleistungen zu bringen.

RTL berichtete vor der Ausstrahlung online, dass sie gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin für die Show am Freitagabend trainiert hatte. Dann sei es zu dem Schockmoment gekommen – die Sängerin setzte ihren Fuß auf den ihres Tanzpartners – und knickte um. Und so endete „Let’s Dance“ mit Rekorden und siegreichem Zebra.

Laut des Kölner Senders sei Endlich dann zu Boden gegangen. Sofort sei ein Arzt gekommen und habe sie noch direkt auf dem Tanzparkett versorgt.

„Let’s Dance“: Ella Endlich umgeknickt – Schmerzen an Außenbändern

Bei den Proben und den Shows ist – genau für solche Notfälle – immer ein Arzt zugegen. In diesem Fall war das Volker Gilbert, der von RTL direkt interviewt wurde. Er machte den Schritt auf Valentin Lusins Fuß für das Unglück verantwortlich: „Dann kippt man schon gern nach vorne um.“

Wer wird Dancing Star 2019? Wer tritt in die Fußstapfen von Ingolf Lück und Ekaterina Leonova? Wir zeigen die Kandidaten der neuen Staffel von „Let’s Dance“. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Oliver Pocher (41) steht seit 20 Jahren vor der Kamera – als Comedian, Moderator, Schauspieler und Autor. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Schlagersängerin Kerstin Ott (37) startete 2016 mit dem Lied „Die immer lacht“ durch. Seit etwas mehr als einem Jahr ist sie mit ihrer langjährigen Partnerin Karolina verheiratet. Mit ihrer Homosexualität geht Kerstin Ott offen um. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Barbara Becker (52) ist Designerin und Unternehmerin. Die zweifache Mutter war außerdem die erste Ehefrau von Tennislegende Boris Becker. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Pascal Hens (38) ist Profihandballer. Besser bekannt ist er unter seinem Spitznamen „Pommes“ – aufgrund der langen und dünnen Arme. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius



Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (30) wurde bekannt durch die RTL-Dating-Show „Take Me Out“, nahm unter anderem auch an „Bachelor in Paradise“ teil und darf sich Dschungelkönigin 2019 nennen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Kampfkunst-Sportler Benjamin Piwko (38) ist seit seiner Kindheit taub. Neben dem Sport schauspielert Piwko. Er war der erste Gehörlose mit einer Hauptrolle im „Tatort“. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Allen RTL-Zuschauern dürfte Nazan Eckes (42) bekannt sein. Die Moderatorin war unter anderem für „Guten Abend RTL“, „Explosiv“ und die „RTL II News“ tätig. 2006 war sie an der Seite von Hape Kerkeling Moderatorin von „Let´s Dance“. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Schauspieler Jan Hartmann (38) hatte seinen Durchbruch in der Rolle des Christopher Bohlstädt bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Später spielte er unter anderem in „Verbotene Liebe“, „Sturm der Liebe“ und „Kreuzfahrt ins Glück“ mit. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Auch sie hat ihre Prominenz GZSZ zu verdanken: Ulrike Frank (50) spielt in der Doku-Soap Geschäftsfrau Katrin Flemming. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius



Thomas Rath (52) entschied sich schon während seiner Schulzeit, nicht in die Wurstfabrik seiner Familie einsteigen zu wollen. Heute ist er Modeunternehmer und -designer. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Sabrina Mockenhaupt (38) gehört zu den erfolgreichsten Langstreckenläuferinnen Deutschlands. Sie ist dreifache Olympiateilnehmerin. Inzwischen ist sie kürzergetreten und hat sich vom Hochleistungssport verabschiedet. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Popsänger Lukas Rieger (19) zählt mit 1,8 Millionen Instagram-Followern zu den Stars der Social-Media-Szene. 2014 veröffentlichte er seine erste Single: „Be my baby“. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Sängerin Ella Endlich (34) tourt aktuell mit ihrer eigenen Show durch Deutschland. Außerdem sitzt sie in der Jury der 15. Staffel von DSDS. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Özcan Cosar (37) hat als Breakdancer begonnen. Heute ist er eines der Nachwuchstalente in der Comedy-Branche. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius



Die Moderatoren: Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Die bewährte Jury: Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi (von links nach rechts). Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius



Der Mediziner habe ihr „ein Tape angelegt, um Stabilität zu bekommen.“ Zuvor habe den Fuß heruntergekühlt, die Teilnehmerin hatte über Schmerzen an den Außenbändern geklagt.

Zuletzt stand Ella Endlich regelmäßig in der Kritik, sie sei sogar zu gut. So wehrt sich Ella Endlich gegen die Vorwürfe.

Wenn du 30 Punkte kriegst und ganz überrascht tust ("Meinst du?") aber nicht ins Finale kommst, weil keiner für dich anruft. 👍 #letsdance pic.twitter.com/2Rro7oVReG — Yu Narukami (@JohnnyTeaching) June 7, 2019

Unter den strengen Augen der Jury aus Tanzjuror Joachim Llambi, Tänzerin Motsi Mabuse sowie Choreograph und Model Jorge González traten in der Staffel 2019 insgesamt an: Designerin Barbara Becker, „Dschungelcamp“-Teilnehmerin Evelyn Burdecki, Comedian Özcan Coşar, die frühere „Let’s Dance“-Moderatorin Nazan Eckes, Sängerin Ella Endlich, „GZSZ“-Star Ulrike Frank und Schauspieler Jan Hartmann, der seine Karriere ebenfalls in der Daily Soap begonnen hat.

Außerdem: Handballer Pascal Hens, Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt, „Die immer lacht“-Interpretin Kerstin Ott, Comedian und Moderator Oliver Pocher, Modedesigner Thomas Rath, Popstar Lukas Rieger und Benjamin Piwko. (ses/les/dpa)