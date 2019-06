Rammstein-Sänger Till Lindemann soll Hamburger verletzt haben

Rammstein-Frontmann Till Lindemann soll in München nach einem Streit an der Hotelbar einen Hamburger geschlagen haben.

Streit Rammstein-Sänger soll Hamburger in Nobelhotel verletzt haben

Berlin. Rammstein sind bekannt dafür, provokant aufzutreten. So wie jetzt auch auf ihrer ausverkauften Tour in München. Zehntausende Fans waren im Olympiastadion dabei, als die Band um Sänger Till Lindemann auf der Bühne ihr Programm abspielte.

Nach dem München-Konzert hat sich der Sänger offenbar provozieren lassen. Offenbar war zum Streit um ein Selfie kommen. Der Sänger habe eine Bitte eines Fans für ein Selfie abgelehnt, woraufhin der ihn beleidigt haben soll. Dann sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Am Abend und am Donnerstag wird die Band zu einem Konzert in Dresden erwartet.

Gegen Till Lindemann, der bereits mit Sophia Thomalla zusammen war, soll nach übereinstimmenden Medienberichten eine Anzeige bei der Polizei eingegangen sein. Er soll in eine Schlägerei verwickelt worden sein, wie „Süddeutsche Zeitung“ und „Bild“ berichten.

Jetzt hat sich auch Ex-Freundin Thomalla zu dem Vorfall geäußert. Lindemann und Thomalla waren von 2011 bis 2015 miteinander liiert und sind noch immer miteinander befreundet.

Till Lindemann mit Schlägerei? Sophia Thomalla äußert sich

Zu dem Blatt (Bezahlinhalt) sagte sie: „Till ist der höflichste Mensch, den ich kenne. Ich wüsste nicht, was ihn aus der Ruhe bringen sollte. Aber wenn er ausrastet, dann zurecht.“ Sie stellt sich schützend vor ihren Ex-Freund: „Provozieren, dann kassieren und im Nachhinein dafür die Polizei rufen ist meiner Meinung nach der unmännlichste Zug, den ich kenne“, sagte sei weiter zu „Bild“.

Nach Informationen von „Süddeutscher Zeitung“ (SZ) und „Bild“-Zeitung soll Till Lindemann nach einem Konzert der Band in München handgreiflich geworden sein. Das Boulevardblatt berichtet sogar über einen möglichen Kieferbruch – die Polizei bestätigte diese Information allerdings zunächst nicht. „Die Polizei ermittelt von Amtswegen wegen Körperverletzung gegen einen 56-jährigen Berliner“, heißt es.

Sophia Thomalla.

Foto: imago stock&people / imago/APress

Die „SZ“ aus München berichtet dagegen nur von einer blutigen Nase. Vor der Handgreiflichkeit soll es zum Streit gekommen sein. Es heißt, Lindemann habe angeblich die Frage nach einem Selfie abgelehnt.

Rammstein-Sänger Till Lindemann mit Streit in München

Er soll demnach einem Mann die Nase blutig geschlagen haben. Beim Eintreffen der Polizei sei Lindemann bereits verschwunden gewesen, heißt es weiter. Bei dem Mann handelt es sich um einen 54-Jährigen aus Hamburg. Er sei von Lindemann in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Bar des Hotels Bayerischer Hof verletzt worden. Zuvor sollen die beiden bereits verbal aneinandergeraten sein.

Till Lindemann steht sonst auf der Bühne im Mittelpunkt.

Foto: imago

Lindemann ist gerade mit Rammstein auf Tour. Alle Konzerte der Band sind bereits ausverkauft. Der Vorfall, der sich jetzt im Bayerischen Hof abgespielt haben soll, weckt Erinnerungen an eine Prügelei von „Oasis“-Sänger Liam Gallagher, der sich mit mehreren Gästen prügelte.

Rammstein-Sänger Till Lindemann sorgt für Wirbel – Das Wichtigste in Kürze:

Till Lindemann von Rammstein soll handgreiflich geworden sein

Er soll einen Mann verletzt haben - nach einem Streit

Es sollen Beleidigungen gefallen sein

Rammstein-Sänger und Begleitung sollen beleidigt worden sein

Laut SZ hatte der Hotelgast Lindemann beleidigt, „Bild“ berichtet, der Hamburger habe herabwürdigend mit der weiblichen Begleitung des Rammstein-Sängers gesprochen.

Sänger Till Lindemann.

Foto: imago stock&people

„Er meinte zu mir auf Englisch: „Ich würde das Doppelte für dich bezahlen.““, zitiert das Blatt die Frau. Und weiter: „Ich wollte dem Typen direkt meinen Drink ins Gesicht kippen, doch Till stellte ihn zur Rede, fragte, ob er mich gerade eine Prostituierte genannt habe und forderte eine Entschuldigung.“

Hotelgast erstatte nach vermutlicher Schlägerei Anzeige

Daraufhin sei die Situation eskaliert. Wie die SZ berichtet, endete der Streit für den 54-Jährigen mit Nasenbluten, „Bild“ schreibt sogar davon, Lindemann habe ihm mit dem Ellenbogen den Kiefer gebrochen.

Das ist die Band Rammstein:

Die Band wurde 1994 in Berlin gegründet

Bekannt wurde die Band vor allem durch ihren unverkennbaren Stil, der ein wenig an Metall erinnert

Auch im Ausland ist die Band bekannt

Nach zehn Jahren geht die Band erstmals wieder auf Tour - und brachte ein neues Album heraus

Ein Sprecher der Münchner Polizei bestätigte unserer Redaktion, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen Berliner und einem 54-jährigen Hamburger gekommen sei. Beide seien Hotelgäste gewesen. Auch eine Anzeige sei geschrieben worden – den Berichten zufolge wegen Körperverletzung.

Till Lindemann auf der Bühne.

Foto: imago stock&people

Zu den genaueren Tatumständen wollte die Polizei keine Angaben machen. Auch die Frage, ob es sich bei einem der Gäste um Rammstein-Sänger Lindemann gehandelt habe, blieb offen.

Till Lindemann – Wer ist das eigentlich?

Till Lindemann heißt der Sänger von Rammstein

Er wurde am 4. Januar 1963 geboren

Lindemann ist auch als Schauspieler zu sehen

Er kommt aus Wendisch Rambow in Mecklenburg-Vorpommern

Rammstein geben Konzert in Dresden

An diesem Mittwoch und Mittwoch werden Rammstein zu einem Konzert in Dresden erwartet. Die Band spielt im Rudolf-Harbig-Stadion, der Heimstätte des sächsischen Zweitligisten Dynamo Dresden. Beide Termine sind bereits komplett ausverkauft. Zehntausende Fans werden erwartet. Unwahrscheinlich ist, ob Lindemann überhaupt etwas zu den Vorwüfen um seine Person sagen wird.

Rammstein-Tour 2019 in Rekordzeit ausverkauft

Rammstein sorgten in letzter Zeit häufiger für Schlagzeilen. Vor allem ihr Video in NS-Optik zum Song „Deutschland“ führte zu großer Aufregung. Inzwischen stellten Rammstein weitere Songs des neuen Albums auf Youtube vor – „Zeig dich“ und „Radio“. Neue Diskussionen entfachte auch das Rammstein-Video zu „Ausländer“: Was bedeutet der Text?

Hören kann man all diese Songs derzeit auch live – wenn man schnell genug war, um eine Konzertkarte zu ergattern. Die angekündigten Rammstein-Konzerte waren im vergangenen Herbst schnell ausverkauft, Ticketanbieter Eventim erzielte gar einen Rekord.

(cho)