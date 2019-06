Wolfram Eicke tot – Musiker mit 63 Jahren in Ostsee ertrunken

Wolfram Eicke ist tot. Der Musiker, Schriftsteller und Freund von Rolf Zuckowski ertrank am Mittwoch in der Ostsee. Er wurde 63 Jahre.

Trauer Musiker Wolfram Eicke mit 63 Jahren in der Ostsee ertrunken

Lübeck. Trauer um Wolfram Eicke: Der Liedermacher und Schriftsteller Wolfram Eicke ist tot. Der durch das Musical „Der kleine Tag“ bekannt gewordene Eicke starb am Mittwoch in der Ostsee. Eicke schrieb Kinderlieder, Romane für Jugendliche und satirische Texte für Erwachsene, jetzt ist der Lübecker Musiker und Schriftsteller Wolfram Eicke („Der kleine Tag“) gestorben.

Er sei am Mittwoch in der Ostsee vor seinem Wohnort Haffkrug ertrunken, sagte eine Agentin seines Partners und Freundes Rolf Zuckowski am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatten die „Lübecker Nachrichten“ darüber berichtet. Eicke hinterlässt eine Frau, zwei Söhne und vier Enkelkinder. Rolf Zuckowski findet bewegende Worte für seinen Freund.

„Wolfram war ein ausgesprochen fantasievoller Mensch“, sagt Rolf Zuckowski zu den „Lübecker Nachrichten“. Und weiter: „Sehr mutig, er hat viel gewagt. Er fand sehr ungewöhnliche Bilder und dann dafür auch die Worte. Er war überbordend fröhlich, konnte aber auch sehr nachdenklich sein. Er war für mich ein ganz wunderbarer Gesprächspartner für philosophische Gedanken, auch für Kulturpolitisches. Er war so überraschend.“

Noch vor zwei Monaten hatten sich beide gesehen. „Er war immer sehr wach und hat sich nie formatieren lassen. Er kam auf Dinge, auf die nur Wolfram Eicke kommen konnte.“

Der Künstler wurde 63 Jahre alt. Sein bekanntestes Stück ist das Musical „Der kleine Tag“, für das er zusammen mit Hans Niehaus und Zuckowski die Musik geschrieben hatte und das auf einer Geschichte von ihm beruhte.

Nach dem Abitur in seiner Heimatstadt Lübeck und einem Volontariat bei einer schleswig-holsteinischen Lokalzeitung hatte Eicke drei Jahre lang beim deutschsprachigen Dienst der BBC in London gearbeitet. Es folgten Stationen bei Rundfunksendern in Berlin, Baden-Baden und Hamburg.

Das ist Wolfram Eicke:

Wolfram Eicke wurde 63 Jahre alt

Er stammt aus Lübeck

Sein bekanntestes Stück ist das Musical „Der kleine Tag“

Eicke wurde 2012 mit Goldener Schallplatte ausgezeichnet

Schon während seiner Ausbildung war er als Straßenmusiker durch Europa getrampt. „Irgendwann merkte ich, dass mich die Verbindung von Geschichten und Musik faszinierte. Ich fing an, Geschichten zu schreiben und schließlich hängte ich den Journalismus an den Nagel und wurde freier Künstler“, erzählte er vor Jahren.

Im Laufe seiner Karriere veröffentlichte Eicke zahlreiche Bücher und CDs. Die Hörspiel-CD mit dem Musical „Der kleine Tag“ wurde 2012 mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. An vielen Bühnen in Deutschland wurde das Stück seit seiner Uraufführung im April 2000 gespielt.

Romane und Werke von Wolfram Eicke - ein Auszug

„Der kleine Tag“

„Der Nikolausstiefel“

„Der Pflaumenmusfänger“

„Das silberne Segel“, Musical

Liedermacher Rolf Zuckowski.

Foto: Daniel Reinhardt / dpa

In einer am Sonntag in den „Lübecker Nachrichten“ veröffentlichten Traueranzeige, die von mehreren Freunden und Weggefährten unterzeichnet ist, heißt es: „Dein Stern hat Dich gerufen – leider viel zu früh. Wir trauern um den Vater des „Kleinen Tages“ und Schöpfer vieler bezaubernder Lieder, unseren guten Freund und inspirierenden Autor.“

