Lotto-Ziehung mit Panne: Darum musste das Gerät ausgetauscht werden

Lotto-Maschine wollte am Sonnabend nicht so, wie sie sollte. In einem Zylinder landeten zwei Kugeln. Die Moderatorin freute sich.

Saarbrücken. „Hallo! Wir haben hier ein technisches Problem“ – bei der Lotto-Ziehung am Samstag musste am Ende der Ziehungsleiter vor die Kamera. Die Maschine machte nicht das, was sie sollte. Und das alles live im Netz, wo die Ziehung der Lottozahlen übertragen wurde. Am Ende war eine Zahl sogar ungültig. Aber der Reihe nach.

Angefangen hatte die Ziehung der Lottozahlen wie immer. Moderatorin Miriam Hannah gab am Samstagabend mit den Worten „Ich sage: Viel Glück und Ziehung frei“ den Startschuss, live übertragen auf lotto.de. Die Kugel rauschten in die Trommel – und die setzte sich in Bewegung. Sie drehte sich linksrum, dann rechtsrum – dann fiel die erste Kugel in das Plastikröhrchen. Die 10. Es folgte die 15 im nächsten Röhrchen. Dann die 47.

Panne bei Live-Lottoziehung – „Hier ist etwas Wildes im Gang“

Die Moderatorin plauderte in die Kamera, erzählte von einer Lottomillionärin aus Hamburg, die – ohne die sechs richtigen Zahlen – dennoch zum Millionengewinn kam. Und zwar mit einem Kreuzchen beim Spiel 77.

Doch dann stockte die Lottotrommel auf einmal, blieb kurz stehen – und wanderte ein Röhrchen zurück, dann wieder vor. Das merkte auch Moderatorin Hannah.

„Oh, mein Gott“, rief sie. „Darauf hab ich gewartet, seitdem ich hier Lotto moderiere. Die Trommel ist kurz steckengeblieben.“ Das Gerät hatte sich aber erstmal wieder gefangen, die vierte Kugel fiel in den vierten Zylinder. So weit so gut? „Ich muss ganz kurz fragen, ob alles in Ordnung ist“, sagte Miriam Hannah.

Neue Lottomaschine und neue Kugeln

Nach dem OK aus der Regie machte die Maschine aber, was sie wollte. Sie rutschte vor und zurück – und nicht wie geplant in Richtung des fünften Röhrchens. Die Moderatorin hatte ihren Spaß: „Also die Maschine teilt mir mit, es ist Samstag und sie möchte nicht.“

Dann holte sie den Ziehungsleiter nach vorn. „Hier ist was Wildes gerade im Gang.“ Denn statt in das fünfte, leere Röhrchen fiel die fünfte Zahl – die 1 – in den vierten Zylinder und damit auf die Kugel mit der Zahl 25. Und das darf eigentlich nicht passieren.

„Wir haben hier ein technisches Problem“, sagte der Ziehungsleiter, sonst eher hinter der Kamera. Und er stellte fest: Die ersten vier Zahlen behalten ihre Gültigkeit – die 1 hingegen nicht. „Die anderen beiden Zahlen werden wir mit unserem Ersatzgerät ziehen.“

Das Gerät stand nur einige Meter weiter. „Wir haben das einige Male geübt“, sagte Moderatorin Hannah. „Die so gefürchtete Havarie.“ „Technik, da steckt man nicht drin“, erklärte der Ziehungsleiter.

Also neues Gerät und neue Kugeln. Die vier ersten gezogenen Zahlen wurden entnommen und dann ging es weiter. Die letzten beiden Kugeln fielen in die Zylinder: die 42 und die 31.

Die Superzahl war am Ende übrigens die Null. „Passt doch zu uns heute“, sagte Miriam Hannah.