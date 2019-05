Passau: Nach drei Toten in Pension weitere Leichen in Wohnung entdeckt

In einer Passauer Pension wurden drei Leichen gefunden, in denen Pfeile steckten. Nun haben die Ermittler noch weitere Tote entdeckt.

In dieser Pension in Passau wurden drei Tote gefunden – in den Leichen steckten Pfeile.

Berlin. Grausiger Fund in einer Pension in Passau: Angestellte hatten am Samstag in einem der Zimmer drei Leichen entdeckt, in denen Pfeile steckten. Die Polizei fand zwei Armbrüste. Am Montag sind in der Wohnung einer der Toten noch zwei weitere Leichen in Wittingen im Landkreis Gifhorn gefunden worden.

Laut Informationen der „Braunschweiger Zeitung“ sind Ermittler vor Ort. Ein Beamter sagte, in der Wohnung befänden sich zwei tote Frauen. In welchem Verhältnis die nun fünf Toten zueinander standen, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Die zwei toten Frauen und die Leiche des Mannes, die Samstag gefunden worden waren, werden an diesem Montag obduziert. Die Ermittler erhoffen sich von der gerichtsmedizinischen Untersuchung Informationen zur Todesursache.

Pensions-Angestellte verschafften sich Zutritt zum Zimmer

Eine Angestellte hatte die drei Toten am Samstag entdeckt.

Angestellte der Pension in der bayerischen Stadt, Ortsteil Unteröd im Ilztal, hatten die Toten am Samstag entdeckt. Sie hatten versucht, das Zimmer zu betreten – und sich schließlich Zutritt verschafft, als niemand öffnete. Dort zeigte sich den Bediensteten ein Bild des Grauens: In dem Raum fanden sie drei Menschen – alle waren tot.

Der Juniorchef der Pension alarmierte die Polizei. „Im Zimmer der Toten konnten zwei Armbrüste sichergestellt werden“, teilte die Polizei noch am Samstag mit.

Tote in Pension in Passau: Polizei findet zwei Armbrüste

Bei den Toten handelt es sich laut den Ermittlern um zwei Frauen im Alter von 33 und 30 Jahren sowie um einen 53-jährigen Mann.

Eine Frau und ein Mann stammen demnach aus Rheinland-Pfalz, die zweite Frau aus Niedersachsen. Sie hatten sich am Freitag in die Pension eingemietet.

Armbrüste erst in Passauer Sportgeschäft gekauft

Zur Herkunft der ungewöhnlichen mutmaßlichen Tatwaffen hat die Polizei offenbar einen ersten Hinweis. Wie die „Braunschweiger Zeitung“ aus Ermittlerkreisen erfuhr, kauften die zwei 30 und 33 Jahre alten Frauen und ihr 53-jähriger Begleiter die beiden Armbrüste spontan in einem örtlichen Sportgeschäft.

Sie brachten die Waffen also nicht bereits mit nach Passau. Armbrüste sind wie Messer oder Luftgewehre für Erwachsene ab 18 Jahren frei verkäuflich. Als Sportgerät gehören sie nicht in Waffenschränke, sondern müssen nur vor unbefugtem Zugriff gesichert werden.

Hier liegt Unteröd im Ilztal in Passau.

Die „Passauer Neue Presse“ sprach mit anderen Gästen. Es sei eine völlig ruhige Nacht gewesen, hatte eine Zimmernachbarin demnach der Zeitung erklärt. Der Wirt der Pension hatte der „PNP“ gesagt, das Trio hätte „kein Frühstück gebucht und wollte drei Nächte bleiben“. (ses/cho)