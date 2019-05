Zwei Kinder in Dresden getötet - auch Mutter verletzt

In Dresden wird ein Vater verdächtigt, seine zweijährige Tochter und ihren fünf Jahre alten Bruder ermordet zu haben.

Dresden. Ein zwei Jahre altes Mädchen und ein fünf Jahre alter Junge sind am Donnerstagabend in Dresden tot aufgefunden worden. Der 55-jährige Vater der beiden steht im Verdacht, die Kinder umgebracht zu haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen zweifachen Mordes erlassen.

Der 55-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag mit. Die 26 Jahre alte Mutter werde derzeit im Krankenhaus behandelt. Sie ist verletzt, aber nicht in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zu den Hintergründen, Motiven und zum Tathergang wurden keine Angaben gemacht unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen. Die Polizei hatte zunächst von einem getöteten und einem lebensgefährlich verletzten Kind berichtet.

(dpa/ac)