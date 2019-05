Flugzeug-Feuer in Moskau - Brand durch Technikpanne ausgelöst

Aeroflot-Maschine in Flammen: Das Flugzeug in Moskau fing bei der Notlandung Feuer.

Moskau. Dramatische Szenen in Moskau: Ein russisches Flugzeug der Fluggesellschaft Aeroflot ist bei einer Notlandung auf dem Rollfeld des Flughafens Scheremetjewo in Brand geraten und stand kurze Zeit später in Flammen. In den sozialen Netzwerken werden erschreckende Videos und Fotos vom Feuer der Maschine verbreitet. So ist auf einem Video zu sehen, wie die Maschine bei der Landung in Flammen aufgeht.

Auf anderen Bildern und Videos, die via Twitter verbreitet wurden, ist zu sehen, wie das Flugzeug in Flammen stand und von einer schwarzen Rauchwolke bedeckt war.

41 Menschen kamen nach Angaben einer Sprecherin des Ermittlungskomitees ums Leben, zahlreiche Passagiere und Crewmitglieder erlitten Rauchvergiftungen. Zuvor war von 13 Toten die Rede gewesen. An Bord waren den Berichten zufolge 73 Menschen.

„Die Crew hat alles ihr Mögliche getan, um die Leben der Passagiere zu retten und den Betroffenen Nothilfe zu geben“; heißt es in einer Mitteilung.

Flugzeug fängt Feuer in Moskau - Flugschreiber gefunden

Inzwischen sind die Flugzeugschreiber der Maschine gefunden worden. Sie seien im Wrack entdeckt worden, hieß es am Montag aus Sicherheitskreisen der Agentur Interfax zufolge. Das russische Zwischenstaatliche Luftverkehrskomitee (MAK). Die Ermittler hoffen darauf, Aufzeichnungen aus dem Cockpit und andere Daten zu finden, um die Ursache für das Flugzeugunglück zu finden.

Flugzeugunglück wohl durch Technikfehler ausgelöst

Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die staatliche Fluggesellschaft Aeroflot geht bisher davon aus, dass ein Technikfehler den Piloten der Maschine vom Typ Suchoi Superjet-100 auf dem Weg nach Murmansk im Norden Russlands zum Umkehren zwang. Ermittler wollen nun Überlebende, Augenzeugen und Flughafenmitarbeiter befragen.

Dieses Bild, das von Riccardo Dalla Francesca zur Verfügung gestellt wurde, zeigt das brennende russisches Passagierflugzeug auf dem Flughafen in Moskau.

Foto: Riccardo Dalla Francesca / dpa

Die Maschine prallte bei der Notlandung mehrmals auf dem Rollfeld des Flughafens auf. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler platzte dabei wohl der voll befüllte Treibstofftank. Das Feuer breitete sich nur wenige Sekunden später aus, der hintere Teil der Maschine stand komplett in Flammen.

Notlandung in Moskau

Der Flughafen Scheremetjewo und der Zivilschutz bestätigten zuvor am Sonntag, dass es einen Brand gegeben hatte, sie nannten zunächst aber keine Details. Ein Fluggast habe den Brand auf dem Weg nach Murmansk bemerkt und die Crew der Aeroflot-Maschine alarmiert, hieß laut der russischen Agenturen. Der Suchoi Superjet ist das erste Verkehrsflugzeug, das Russland seit dem Fall der Sowjetunion entwickelt hat.

Daraufhin habe der Pilot beschlossen, wieder zum Startflughafen im Norden der Hauptstadt zurückzukehren.

Maschine kreiste zwei Mal über Moskau

Im Online-Dienst zu Nachverfolgung von Flugbewegungen Flightradar24 war zu sehen, wie die Maschine zweimal über Moskau kreiste, bevor sie nach 45 Minuten zur Notlandung ansetzte.

Aeroflot flight #SU1492 squawked 7700 (emergency) and returned back to Sheremetyevo Airport in Moscowhttps://t.co/mX6VN5WwwC pic.twitter.com/OZHGEiTeYz — Flightradar24 (@flightradar24) May 5, 2019

Regierungschef Dmitri Medwedew und Präsident Wladimir Putin ordneten noch am Abend an, dass eine Sonderkommission den Vorfall untersuchen und den Opfern alle notwendige Hilfe zukommen lassen werde. Zunächst wurden einige Maschinen auf andere Moskauer Flughäfen umgeleitet. (les/sdo/dpa)