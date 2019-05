"Gundermann": Goldene Lola´für Film von Andreas Dresen

Die Lolas gelten als wichtigste Auszeichnung in der deutschen Filmbranche. Die Goldene Lola ging dieses Jahr an den Film „Gundermann“.

Auszeichnung Deutscher Filmpreis: Goldene Lola geht an „Gundermann“

Berlin. Das Drama „Gundermann“ von Regisseur Andreas Dresen hat die Goldene Lola als bester Spielfilm gewonnen. Das gab die Deutsche Filmakademie am Freitagabend in Berlin bekannt.

Andreas Dresen gewann für „Gundermann“ ebenfalls eine Lola für die beste Regie gewonnen. „Ich glaube, wenn man älter wird, ist man näher am Wasser gebaut“, sagte Dresen sichtlich bewegt am Freitag in Berlin. „Das ist ein großes Geschenk.“

Alexander Scheer als Gerhard Gundermann in einer Szene des Films „Gundermann“.

Foto: Peter Hartwig / dpa

Die Lolas gelten als wichtigste nationale Auszeichnung in der Filmbranche. Die etwa 2000 Mitglieder der Deutschen Filmakademie haben über viele der Gewinner abgestimmt. Die Auszeichnungen sind mit insgesamt fast drei Millionen Euro für neue Projekte dotiert. „Gundermann“ war der Favorit des Abends – er gewann bereits vier Preise. (les/dpa)