Los Angeles: Vater tötet Mutter und sich selbst - Kleinkind versorgt Baby

Die Eltern lagen erschossen im Bett, ein Kleinkind und ein Baby wurden in dem Haus in Los Angeles lebend gefunden..

Los Angeles. Drama in Los Angeles: Nach dem Tod der Eltern soll ein Kleinkind tagelang ein Baby versorgt haben, bevor die Kinder entdeckt wurden. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Demnach geht die Polizei offenbar davon aus, dass der 46-jährige Vater die 38-jährige Mutter erschoss und sich dann selbst tötete. Anschließend sollen die Kinder – ein kleines Mädchen und ein nur wenige Monate alter Junge – drei Tage lang auf sich gestellt gewesen sein, wie unter anderem das „People“-Magazin berichtet. Die Polizei hat bisher keine Angaben darüber gemacht, wann die Eltern starben und wann die Tat entdeckt wurde.

Die Angaben zum Alter der Kinder schwanken etwas: Einige Medien berichten, das Mädchen sei drei Jahre alt, andere schreiben, es sei vier Jahre alt. Sein Bruder ist demnach zwei oder drei Monate alt.

Polizistin nennt kleines Mädchen eine „Heldin“

Den Berichten zufolge soll die Polizei am Haus der Familie wegen eines Hinweises nach dem Rechten gesehen, aber nichts Auffälliges entdeckt haben. Nachbarn sahen dann selbst noch einmal nach – und fanden die Kinder und die Leichen der Eltern.

„Unser kleiner Engel war in der Lage, sich selbst und ihren Bruder am Leben zu erhalten“, sagte Maureen Ryan von der Polizei in Los Angeles bei einer Pressekonferenz. „Das Baby ist ein Wunder-Baby, und das kleine Mädchen ist eine Heldin. Sie ist absolut eine Heldin.“

(fmg)

Quellen: „People“,CBS Los Angeles,