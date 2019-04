Ellen Schwiers: Schauspielerin stirbt nach schwerer Krankheit

Starnberg/Berlin. Die deutsche Schauspielerin Ellen Schwiers ist tot. Das ließ ihre Tochter über die Agentur der Schauspielerin mitteilen. Demnach sei Schwiers am frühen Freitagmorgen im Alter von 88 Jahren nach langer schwerer Krankheit in ihrem Haus am Starnberger See gestorben.

Schwiers, die aus zahlreichen Filmen bekannt ist, hatte erst vor kurzem in einem Interview gesagt, dass sie gerne sterben möchte. Sie habe „grauenhafte Schmerzen“, hatte sie der Münchener „Abendzeitung“ gesagt.

Ellen Schwiers war unter anderem 1960 in „Der letzte Zeuge“ zu sehen, aber auch im „Tatort“. (sdo/dpa)