Busunglück auf Madeira mit 29 Toten - Heiko Maas reist zum Unglücksort

Der Reisebus stürzte auf der Ferieninsel eine Böschung hinab auf ein Wohnhaus. 51 Passagiere waren an Bord.

Funchal. Mindestens 29 Menschen sind am Mittwochabend bei einem Busunglück auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira ums Leben gekommen. 27 weitere wurden verletzt. Fast alle Opfer sind Deutsche, sagte die Klinikleitung des Krankenhauses in der Hauptstadt Funchal am Donnerstag. Zwei der Toten sind Portugiesen. Zwischenzeitlich war berichtet worden, dass es sich bei den Opfern ausschließlich um Deutsche handelte.

Heiko Maas will am Donnerstag nach Madeira reisen, erklärte Kanzleramtsminister Helge Braun. Der Außenminister werde von Ärzten, Psychologen und Sanitätern begleitet, um die Versorgung der Verletzten zu unterstützen.

Auch ein Beamter, der bei der Identifizierung der Leichen helfen soll, sei bereits auf dem Weg. „Die Bundesregierung unternimmt nun alles, damit Gewissheit bei den Angehörigen herrscht“, sagte Helge Braun. Von der Klinikleitung in Funchal hieß es, dass die Identifizierung der Leichen bis Samstag abgeschlossen sein soll.

Angela Merkel kann sich am Donnerstag nicht persönlich um Hilfe für die Betroffenen kümmern. Die Bundeskanzlerin reist zu Beerdigung ihrer Mutter. Herlind Kasner war am 6. April im Alter von 90 Jahren verstorben.

Insassen des Unglücksbusses auf Madeira hatten Ausflüge gebucht

Der Screenshot eines Videos zeigt den herabgestürzten Bus. Rettungskräfte versuchen, den Passagieren zu helfen.

Foto: Uncredited / dpa

Der Touristenbus war in der Gemeinde Caniço in der Nähe von Funchal von einer Straße abgekommen und einen Abhang hinuntergestürzt. Der Bus kam vom Hotel Quinta Splendida, der Unfall ereignete sich nur wenige Meter danach. Ein Mitarbeiterin des Hotels bestätigte: Bei den Insassen des Busses handelte es sich um Deutsche aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik.

28 Opfer seien am Unfallort verstorben, eine Person später im Krankenhaus, sagte Krankenhausleiterin Tomasia Alves. Derzeit würde noch eine Person operiert, vier weitere lägen auf der Intensivstation, so der Stand am Donnerstagmittag.

Es sei keine gemeinsame Gruppe gewesen, sondern Reisende, die zu verschiedenen Zeitpunkten auf Madeira angekommen seien. Sie hätten über einen deutschen Reiseveranstalter und dessen portugiesischen Partner Ausflüge gebucht, sagte eine Mitarbeiterin der Quinta Splendida.

Busunglück auf Madeira – das Wichtigste in Kürze:

• Bei einem Busunfall auf Madeira sind 29 Menschen gestorben

• Die Opfer stammen fast ausschließlich aus Deutschland

• Viele Opfer waren im Hotel Quinta Splendida untergebracht

• Der Bus stürzte in einer Kurve eine Böschung hinab

• Die Ursache für das Unglück ist noch unklar

• Das Wrack wurde am Donnerstagmorgen geräumt

• Die Identifizierung der Leichen soll bis Samstag abgeschlossen sein

Das Auswärtige Amt ging schon früh von deutschen Opfern aus. „Mit großer Erschütterung haben wir von dem tragischen Busunglück auf Madeira erfahren. Wir müssen leider davon ausgehen, dass Opfer aus Deutschland sind“, twitterte das Auswärtige Amt am späten Abend. „Unser Mitgefühl gilt ihren Familien und Freunden.“ Der deutsche Botschafter in Portugal, Christof Weil, hat sich auf den Weg nach Madeira gemacht.

„Die Hotline-Nummer für Madeira hat sich aus technischen Gründen geändert: 030-50003000“, schrieb das Auswärtige Amt später. Ein Vertreter der portugiesischen Regierung kondolierte am Abend dem deutschen Botschafter in Portugal. Damit verdichtete sich bereits zuvor die Hinweise, wonach es sich bei den Opfern um Deutsche handelt.

Mit großer Erschütterung haben wir von dem tragischen Busunglück auf Madeira erfahren. Wir müssen leider davon ausgehen, dass Opfer aus Deutschland sind. Unser Mitgefühl gilt ihren Familien und Freunden. Wir haben eine Hotline eingerichtet: 030-50002000. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) April 17, 2019

Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa drückte im Namen aller Portugiesen den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Er wolle am Donnerstag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen. Von deutscher Seite gab es noch keine offizielle Bestätigung zu den Todesopfern.

Madeira: Bundesregierung bestürzt über Busunglück

Auch die Bundesregierung reagierte am späten Mittwochabend bestürzt auf das Unglück. „Entsetzliche Nachrichten erreichen uns aus Madeira“, twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert am späten Mittwochabend. „Unsere tiefe Trauer gilt all denen, die in dem verunglückten Bus ihr Leben verloren haben, unsere Gedanken sind bei den Verletzten.“

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo Madeira genau liegt:

Am Donnerstag teilte Seibert zudem eine Kondolenz von Kanzlerin Angela Merkel: „Mit Trauer und Bestürzung denke ich an unsere Landsleute und alle anderen Menschen, die von dem fürchterlichen Busunglück auf Madeira betroffen sind.“

Kanzlerin #Merkel: „Mit Trauer und Bestürzung denke ich an unsere Landsleute und alle anderen Menschen, die von dem fürchterlichen Busunglück auf Madeira betroffen sind.“ #Madeira pic.twitter.com/imEZzIa0HX — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 18, 2019

Portugals Ministerpräsident António Costa kondolierte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er sei bestürzt und übermittle der Kanzlerin „in dieser schweren Stunde“ sein Bedauern, twitterte Costa am Abend.

Busfahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle

Rettungskräfte vor dem verunglückten Touristenbus.

Foto: Rui Silvavia www.imago-images.de / imago images / GlobalImagens

Das Unglück ereignete sich dem örtlichen Zivilschutz zufolge gegen 18.30 Uhr in der östlich von Funchal gelegenen Gemeinde Caniço. Der Fahrer hatte offenbar in einer Kurve die Kontrolle über den Bus verloren, der daraufhin eine Böschung hinunter auf ein Haus stürzte.

Auf Bildern war zu sehen, wie der zerstörte Reisebus auf der Seite und teilweise auf einem roten Ziegeldach liegt. Zwei Dutzend Rettungswagen waren im Einsatz, die Polizei riegelte die Unglücksstelle weiträumig ab.

Busfahrer und Reiseleiter wohl unter den Verletzten

Der Fahrer und der Reiseleiter sollen verletzt überlebt haben. Mehrere weitere Urlauber seien in ein Krankenhaus in Funchal gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Lusa. Die Zeitung „Observador“ berichtete von insgesamt 57 Menschen an Bord.

Der Einsatz am Unfallort wurde am Donnerstagmorgen beendet. Das Wrack des Reisebusses sei kurz nach 5 Uhr (6 Uhr MESZ) geräumt worden, berichtete der Sender SIC Notícias.

Madeira- Busunglück mit Touristen

Busunternehmen sichert uneingeschränkte Kooperation zu

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Der Inhaber des Unglücksfahrzeugs sagte den Ermittlungsbehörden seine uneingeschränkte Kooperation zu. Der verunglückte Reisebus war offenbar relativ neu. Das Fahrzeug sei im Februar 2013 zugelassen worden und damit nur rund sechs Jahre alt gewesen, berichtete die Zeitung „Diário de Notícias“ am Donnerstag

Caniço auf Madeira am Donnerstagmorgen: Das Wrack wurde geborgen, im Dach des Hauses, das den herabstürzenden Bus stoppte, klafft ein Loch.

Foto: Getty Images

„Es ist unser Wille und unser Bestreben, dass alle Fakten, Gründe und Verantwortlichkeiten des Unfalls ermittelt werden“, zitierte Lusa am Donnerstag aus einer Mitteilung des Verkehrsunternehmens SAM.

Über Unfallursache kann bisher nur spekuliert werden

Laut Medienberichten könnte ein mechanisches Problem der Grund gewesen sein – entweder ein Bremsausfall oder ein eingeklemmtes Gaspedal. Der Vizepräsident der Regionalregierung, Pedro Calado, nannte jegliche Mutmaßungen zu der Unglücksursache „verfrüht“.

Die „Blumeninsel“ Madeira liegt etwa 950 Kilometer südwestlich von Lissabon im Atlantik und ist vor allem auch bei Deutschen sehr beliebt. Wanderer, Taucher und Golfer schätzen die atemberaubende Natur und das milde subtropische Klima. Madeira hat etwa 260.000 Einwohner.

(jb/les/ba/dpa)