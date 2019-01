Kanada Zwischenlandung: Passagiere frieren 16 Stunden in Flugzeug

Eine United-Airlines-Maschine in Kanada. Ein Pilot musste in Goose Bay eine ungeplante Landung machen – die Passagiere hingen mehr als 14 Stunden fest. (Symbolbild)

Wegen eines Notfalls landete ein Flugzeug in Kanada. 16 Stunden froren Passagiere bei minus 30 Grad. Am Zielort kamen sie nicht an.