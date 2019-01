Razzia gegen Clan-Kriminalität in NRW - Polizei meldet 14 Festnahmen

Ein Polizist am Samstagabend bei einer Razzia von Zoll und Polizei vor einer Shisha-Bar in Bochum.

Berlin. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen ist am Samstagabend mit Razzien in mehreren Städten des Ruhrgebiets gegen Clan-Kriminalität vorgegangen. Beteiligt waren rund 1300 Polizisten genauso wie Finanzbehörden, der Zoll und mehrere Staatsanwaltschaften.

Die Einsatzkräfte schlugen zeitgleich ab 21 Uhr in Essen, Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund, Mülheim, Herne, Witten, Recklinghausen, Bottrop zu.

Durchsucht wurden mehr als 100 Etablissements – vor allem in Shisha-Bars, Spielhallen, Wettbüros, Diskotheken und anderen Gaststätten. Die Razzien wurden bewusst auf einen Samstagabend gelegt, weil die Lokale dort am besten besucht sind.

Die vorläufige Bilanz der Clan Razzien in NRW:

Mehr als 1500 Menschen wurden kontrolliert

14 Menschen wurden festgenommen

Mehrere Hundert Kilogramm unversteuerter Tabak wurden beschlagnahmt

wurden beschlagnahmt Mehr als 100 Strafanzeigen wurden erstattet

wurden erstattet Zehn Waffen wie verbotene Messer und Teleskopschlagstöcke wurden sichergestellt

wie verbotene Messer und Teleskopschlagstöcke wurden sichergestellt Mehrere Tausend Euro Bargeld wurden beschlagnahmt

wurden beschlagnahmt 25 Betriebe mussten von den Behörden wegen Baurechts- oder Hygienemängeln sofort geschlossen werden. Mehrere Shisha-Bars wurden wegen erhöhtem Kohlenmonoxid-Gehalt in der Luft vorübergehend geräumt oder geschlossen

sofort geschlossen werden. Mehrere Shisha-Bars wurden wegen vorübergehend geräumt oder geschlossen Es gab über 800 Verkehrskontrollen im Umfeld der Razzien

Wir verfolgen konsequent Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die von einzelnen Mitgliedern der „Familienclans“ begangen werden. #NullToleranz pic.twitter.com/IFtboEBCzt — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) January 12, 2019

Die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sowie der Banden- und Clankriminalität ist ein strategischer Schwerpunkt der Polizei NRW. #NullToleranz pic.twitter.com/K4fYE3S2lF — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) January 12, 2019

Laut NRW-Innenministerium handelte es sich um die größte Razzia gegen Clankriminalität in der Geschichte des Bundeslandes. Es gehe um den Verdacht der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit. Der Einsatz dauerte bis in den frühen Sonntagmorgen hinein.

NRW-Innenminister Reul: Wir dulden keine rechtsfreien Räume

„Der Einsatz zeigt, dass manche Clanmitglieder sich offenbar systematisch über Recht und Gesetz hinwegsetzen“, sagte erklärte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). In seinem Bundesland gelte „nicht das Gesetz der Familie, sondern das Gesetz des Staates“. Reul war unter anderem bei den Aktionen in Bochum, Duisburg und Essen vor Ort.

Auftakt zur größten Razzia gegen Clan-Kriminalität in der NRW-Geschichte: Innenminister @hreul machte sich zu Einsatzbeginn selbst ein Bild von den Maßnahmen in der Ruhr-Metropole #Bochum. Insgesamt sind heute Nacht im gesamten Ruhrgebiet rund 1.300 Polizisten im Einsatz. pic.twitter.com/jqKei5Tl9W — Innenministerium NRW (@IM_NRW) January 12, 2019

Nächste Kontrollstelle: Hier ist die Fahrt zu Ende. Für 8 Personen zugelassen und 14 Insassen drin. Ging nicht anders. Die Party muss woanders stattfinden. #NullToleranz pic.twitter.com/h84WlNgJjA — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) January 12, 2019

Auf Twitter informierten mehrere Polizeibehörden laufend über den Einsatz, am Sonntag zog das Innenministerium Bilanz.

Herbert Reul warnte dabei davor, alle Mitglieder von Großfamilien unter Generalverdacht zu stellen. „Selbstverständlich gibt es in diesen Familien auch viele rechtschaffene Leute. Und es gibt Leute, die vom kriminellen Tun genug haben. Diesen sollten wir in Zukunft auch Ausstiegsangebote unterbreiten.“

Wegen zu hoher CO-Belastung wird das Moolah in der Innenstadt #Gelsenkirchen geräumt. Auch die Feuerwehr ist im Einsatz. #NullToleranz pic.twitter.com/sMi8Dty7gL — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) January 12, 2019

(ba/aba/dpa)

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.