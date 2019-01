Bad Kreuznach: Ungeborenes stirbt nach Messerangriff auf Schwangere in Krankenhaus

Eine Schwangere ist am Freitag von einem Mann mit einem Messer attackiert worden. Das Ungeborene starb. Der Täter sitzt in U-Haft.

Bad Kreuznach. Eine Schwangere ist am Freitag in einem Krankenhaus in Bad Kreuznach durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt worden. Ihr ungeborenes Kind starb kurz nach dem Angriff, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag in Mainz mitteilten.

Die 25 Jahre alte Frau musste notoperiert werden, mittlerweile sei ihr Zustand stabil, hieß es. Der mutmaßliche Täter, ein ebenfalls 25 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan, habe sich nach kurzer Flucht der Bundespolizei am Bahnhof von Bad Kreuznach gestellt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Schwangere soll mit Verdächtigem Streit gehabt haben

Die Frau soll mit dem mutmaßlichen Täter zunächst einen Streit gehabt haben. Dann habe der Mann mehrmals zugestochen. Weitere Angaben zur Tat machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

Das Motiv des Mannes ist bis jetzt noch unbekannt, so die Behörden. Dem 25-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

