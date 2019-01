Goldene Kamera 2019 hat ihr neues Zuhause in Berlin gefunden

Preisverleihung Goldene Kamera 2019 wird am Flughafen Tempelhof verliehen

Steven Gätjen und die Goldene Kamera sind auch in diesem Jahr nicht auseinander zu kriegen. Der Moderator führt am 30. März erneut durch die Gala des Film- und Fernsehpreises.

Die Goldene Kamera hat ihren neuen Standort in Berlin gefunden. Die Gala am 30. März findet am ehemaligen Flughafen Tempelhof statt.