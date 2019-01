Kerpen: Fahranfänger verwechselt Gas mit Bremse – und rast in Haus

In Nordrhein-Westfalen ist ein 19-Jähriger mit dem Auto in eine Hauswand gekracht. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

In Kerpen ist ein 19-Jähriger mit seinem Auto in eine Hauswand gekracht. Verletzt wurde niemand.

Kerpen. Spektakulärer Unfall im nordrhein-westfälischen Kerpen: Ein Fahranfänger ist mit seinem 272 PS starken Auto in ein Wohnhaus gerast. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verwechselte der 19-Jährige das Brems- und Gaspedal.

In der Folge durchbrach der junge Mann mit seinem Wagen die Wand am Hauseingang. Eingang, Flur und Fassade wurden bei dem Unfall am Dienstagabend beschädigt. Das Haus, in dem ein 72-Jähriger lebt, ist aber weiter bewohnbar. Weder der Autofahrer noch der Hausbewohner wurden verletzt.

Polizei schätzt Schaden auf 60.000 Euro

Der junge Autofahrer, der seinen Führerschein noch kein Jahr lang hat, verlor laut Polizei zunächst in einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Auto. Dabei geriet er auf den Gehweg und rammte eine Laterne. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 60.000 Euro. Eine Straftat liege nicht vor, sagte ein Polizeisprecher. (dpa/küp)

