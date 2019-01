Fahrradfahrer bekommen grünen Pfeil beim Rechtsbiegen - Pilotprojekt gestartet

An 40 Kreuzungen soll bundesweit ein Jahr lang der grüne Pfeil für Radfahrer getestet werden. Er soll das Vorankommen erleichtern.

Analog zum grünen Pfeil für Autofahrer soll jetzt auch Radfahrern das Rechtsabbiegen erleichtert werden. Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat bundesweit ein Pilotprojekt in neun Kommunen gestartet.

Der grüne Pfeil wird ein Jahr lang an 40 ausgewählten Kreuzungen getestet, wie eine Behördensprecherin erläuterte. Per Video solle dann an Auswertungstagen geschaut werden, ob das reibungslos gelaufen ist oder zu Konflikten geführt hat.

Beteiligt sind Leipzig, Bamberg, Darmstadt, Düsseldorf, Köln, München, Münster, Reutlingen und Stuttgart.

Der grüne Pfeil erlaubt Radfahrern das Abbiegen nach rechts trotz roter Ampel.

Foto: Tautz / dpa

Sollte es gut funktionieren und Radlern das Vorankommen erleichtern, müsse das Bundesverkehrsministerium entscheiden, ob der grüne Pfeil für Radfahrer dauerhaft eingeführt wird, heißt es. (jb/dpa)

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.