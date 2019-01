"Bohemian Rapsody" einer der Gewinner bei den Golden Globes

Lady Gaga gewinnt den Golden Globe für den Song „Shallow“ aus dem Film „A Star is Born“.

Los Angeles. Der Film „Bohemian Rapsody“ über Queen-Frontmann Freddie Mercury ist einer der großen Sieger bei den diesjährigen Golden Globes. Der Film bekam am Sonntagabend (Ortszeit) die begehrte Auszeichnung als bestes Filmdrama, Hauptdarsteller Rami Malek gewann zudem den Golden Globe als bester Darsteller in einem Filmdrama.

Der Film „Green Book“ über einen schwarzen Jazz-Pianisten bekam gleich drei Auszeichnungen, unter anderem als beste Komödie und für den besten Nebendarsteller.

Wie von vielen erwartet worden war, gewann Sängerin Lady Gaga den Golden Globe für den besten Original-Song. Die Sängerin, die in dem Film „A Star Is Born“ mit Bradley Cooper auch die weibliche Hauptrolle spielt, bekam die Auszeichnung für das Lied „Shallow“.

Golden Globes – das sind einige der Sieger

Bestes Filmdrama: „Bohemian Rhapsody“

Bester Schauspieler in einem Filmdrama: Rami Malek, „Bohemian Rapsody“

Beste Schauspielerin in einem Filmdrama: Glen Close, „The Wife“

Beste Komödie/Musical: „Green Book“

Bester Schauspieler in einer Komödie : Christian Bale , „Vice“

Beste Schauspielerin in einer Komödie: Olivia Colman, „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“

Bester Nebendarsteller: Mahershala Ali, „Green Book“

Beste Nebendarstellerin: Regina King. „If Beale Street Could Talk“

Bester Song: Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt, „Shallow“

Beste Regie: Alfonso Cuarón, „Roma“

Beste Mini-Serie: „The Assassination of Gianni Versace“

Kein Golden Globe für Daniel Brühl

Keinen Golden Globe gab es in diesem Jahr für die deutschen Kandidaten. Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck war mit seinem Künstlerporträt „Werk ohne Autor“ nominiert, unterlag in der Sparte „bester nicht-englischsprachiger Film“ aber dem mexikanischen Film „Roma“ von Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón („Gravity“).

Bei der Verleihung vor einem Jahr hatte Fatih Akins NSU-Drama „Aus dem Nichts“ den Golden Globe als bester Auslandsfilm gewonnen.

Daniel Brühl in der Serie „The Alienist“.

Foto: Kata Vermes / dpa

Auch Daniel Brühl verpasste seine zweite Globe-Chance. Der 40-Jährige war für seine Rolle in der TV-Krimiserie „The Alienist“ im Rennen, der Preis ging aber an Darren Criss („The Assassination of Gianni Versace“).

Brühl war schon einmal nominiert, im Jahr 2014 für seine Rolle als Rennfahrer Niki Lauda im Formel-1-Drama „Rush – Alles für den Sieg“.

Golden Globe-Gewinner gelten als Oscar-Favoriten

Die Golden Globes werden seit 1944 verliehen, sie gelten nach den Oscars als die wichtigsten Filmpreise. Eine Jury aus knapp 100 internationalen Journalisten, die seit langem in Hollywood arbeiten, entscheidet, wer die Auszeichnungen bekommt.

Da die Verleihung einige Wochen vor den Academy Awards stattfindet, sind die Sieger der Golden Globes immer auch Favoriten für die Oscars. (sdo/dpa)

