Menschen schlafen in einem Evakuierungszentrum in Thailand. Foto: Sumeth Panpetch/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Wetter Tropensturm in Thailand: Zehntausende fliehen vor „Pabuk“

Bangkok. Aus Angst vor dem Tropensturm „Pabuk“ bringen sich Bewohner und Touristen im Süden Thailands in Sicherheit. Zehntausende Menschen an der Küste und in der Provinz Nakorn Si Thammarat mussten ihre Wohnungen verlassen.

„Pabuk“ ist am Donnerstag auf Land getroffen, teilte das Katastrophenschutzministerium des Landes mit. In den kommenden Tagen werde der Sturm auch die bei Touristen beliebten Urlaubsregionen Phuket, Ko Samui und Krabi treffen, hieß es weiter.

Zehntausende Urlauber sind bereits vor dem Sturm geflohen. Die Inseln Koh Phangan und Koh Tao im Golf von Thailand seien fast leer. So der Verwaltungschef von Koh Phangan, Krikkrai Songthanee, am Donnerstag. Seit Silvester hätten 30.000 bis 50.000 Menschen die Inseln verlassen.

Hochsaison für Touristen

„Pabuk“ hatte sich bisher mit einer Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometern durch den südlichen Golf von Thailand aufs Festland zubewegt. Die Meteorologiebehörde warnte, „Pabuk“ könnte ähnlich zerstörerisch werden wie Tropensturm „Harriet“, der 1962 fast tausend Menschen im Land tötete.

Die Menschen in Thailand bauen Mauern aus Sandsäcken zum Schutz vor dem Sturm auf.

Foto: Sumeth Panpetch / dpa

„Pabuk“ ist der erste Tropensturm seit 30 Jahren, der die Inseln außerhalb der Monsunzeit erreicht. Nach den Inseln soll der Sturm auf das Festland treffen. Derzeit ist Hochsaison in Thailand.

Die Inseln leeren sich vor dem womöglich schlimmsten Sturm seit Jahrzehnten.

Foto: Sumeth Panpetch / dpa

Starker Wellengang durch Unwetter in Thailand

Bis Samstag wurden heftige Regenfälle für den Großteil des Südens angekündigt. Boote durften nicht mehr auslaufen. Auch das Schwimmen im Meer verboten die Behörden angesichts starker Winde, die Wellen von bis zu fünf Metern Höhe verursachen könnten.

Private Fotos in sozialen Netzwerken zeigten heftige Regenfälle und starken Wellengang in der Region. Berichte über erste Schäden oder Verletzte gab es bislang aber nicht. (dpa/ac/msb)



