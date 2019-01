"Schindlers Liste": Kino in Hachenburg lädt AfD-Mitgliedern ein

Am 27. Januar ist Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Ein Kino in Hachenburg sorgt mit einer Aktion für Wirbel.

Hachenburg. Ein Kino in Hachenburg in Rheinland-Pfalz plante eine ungewöhnliche Aktion – und bekam international Aufmerksamkeit: Das Kino wollte AfD-Mitgliedern am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar freien Eintritt zum Kinofilm „Schindlers Liste“ gewähren. Nun wird das Angebot sogar noch ausgeweitet.

Kino-Betreiberin Karin Leicher änderte ihren ursprünglichen Plan grundlegend: Es sollen alle Menschen an dem Holocaust-Gedenktag umsonst den Film sehen können – nicht nur die Mitglieder der umstrittenen Partei.

Der rheinland-pfälzische AfD-Landeschef Uwe Junge hatte das Vorhaben am Donnerstag auf Twitter kritisiert: „Ein erneuter plumper Versuch, die AfD in die Nähe des Nationalsozialismus zu rücken!“

Viele Menschen hätten sich ausgegrenzt gefühlt

Leicher erklärte dem SWR, sie habe viel und internationale Resonanz bekommen – „und sehr, sehr viele Mails von Menschen, die sich auch ausgegrenzt fühlen“. Es gebe offenbar tatsächlich einen großen Bedarf, den Film zu zeigen.

Die ursprüngliche Aktion war auf der Kino-Homepage damit erklärt worden, dass man „einen Ort zum Gespräch“ bieten wolle. „Wir behaupten überhaupt nicht, AfD-Wähler seien Nazis“, hieß es. „Nach unserer Einschätzung lässt das AfD-Parteiprogramm allerdings doch stark auf eine Verharmlosung der damaligen Ereignisse schließen.“

Landtagspräsident lobt Aktion

Im Film „Schindlers Liste“ geht es um Oskar Schindler (1908-1974), einen deutschen Unternehmer, der während des Nazi-Regimes mehr als 1000 Juden vor dem Vernichtungslager rettete.

Cinexx macht da was sehr richtig. Sind halt Hachenburger, die Haltung zeigen und mit den Mitteln, die dem Kino zur Verfügung stehen, sich klar positionieren. Ich finde das sehr gelungen. https://t.co/sr1629XSYL — Hendrik Hering (@hendrikhering) January 2, 2019

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering lobte die Aktion des Kinos auf Twitter: „Sind halt Hachenburger, die Haltung zeigen und mit den Mitteln, die dem Kino zur Verfügung stehen, sich klar positionieren.“ Hachenburg im Westerwaldkreis gehört zum Wahlkreis des SPD-Politikers. (les/dpa)



