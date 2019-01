Houston irritiert: Astronaut ruft amerikanischen Notruf an

Irritation am Boden: Der niederländische Astronaut André Kuipers wollte telefonieren – und rief versehentlich den US-Notruf 911 an.

Raumfahrt Astronaut ruft aus Versehen Notruf an – aus dem Weltall

Berlin. Houston – wir haben kein Problem: Der niederländische Astronaut André Kuipers hat versehentlich aus dem Weltall den amerikanischen Notruf kontaktiert. Die Panne blieb nicht unbemerkt, das Johnson Space Center der NASA im texanischen Houston reagierte mit einer irritierten E-Mail.

Die Geschichte hat Kuipers in seinem Heimatland der Radioshow „Met Het Oog Op Morgen“ (niederländisch für „Mit einem Auge auf Morgen“) erzählt. Und auch erklärt, wie es zu dem Versehen kommen konnte.

So könne man aus dem Weltraum per Satellit Menschen anrufen – die Telefonate laufen dann über Houston. Angerufene bekommen eine entsprechende Vorwahl.

Eine Null fehlte – und der Anruf landete bei der Polizei

Astronauten wählen zuerst eine 9, um eine Amtsleitung zu bekommen, dann die 011 für eine internationale Leitung – also wenn etwa der Niederländer Kuipers nach Hause telefonieren will.

Die Schwerelosigkeit macht die Eingabe der Nummer dabei nicht immer leichter: „Sie schweben und Sie müssen die Nummer auf einem Bildschirm eingeben. Ich habe einen Fehler gemacht“, zitiert die Seite nos.nl aus der Radiosendung. Er hatte die 0 nicht richtig gedrückt, somit 911 gewählt – die amerikanische Variante von 110.

Houston informierte ihn per Mail

Das hatte er nicht bemerkt, denn die Gespräche verliefen teilweise mit erheblicher Verzögerung. Am Boden jedoch war die Irritation größer – man habe in den Raum geschaut, aus dem der Anruf vermeintlich abgegangen sein sollte. Der war jedoch leer. „Ich war enttäuscht, dass sie nicht auch hier oben hergekommen sind“, scherzte Kuipers. Über den Vorfall sei er anschließend per Mail informiert worden.

Von Dezember 2011 bis Anfang Juli 2012 arbeitete Kuipers an Bord der ISS als Bordingenieur. Er war der zweite Niederländer im Weltall. (ses)

