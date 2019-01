Unfall im Nebel auf B27 in Aichtal - Sohn (10) und wohl auch sein Vater sterben an Silvester

Aichtal. Ein 10 Jahre alter Junge und offenbar auch sein 39-jähriger Vater sind bei einem schweren Autounfall in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Insgesamt krachten in der nebligen Silvesternacht auf der Bundesstraße 27 bei Aichtal sechs Fahrzeuge ineinander. 19 Menschen wurden verletzt, neun davon schwer.

Mindestens eines der Unfallopfer schwebte laut Polizei am Neujahrsmorgen noch in Lebensgefahr. Unter den Verletzten sei wohl auch die Mutter des verunglückten Jungen sowie möglicherweise noch ein Geschwisterkind, sagte ein Polizeisprecher. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Zwei Unfälle an der gleichen Stelle

Vor der folgenschweren Karambolage, die sich gegen 1 Uhr zugetragen hatte, hatte es laut Polizei einen kleineren Auffahrunfall mit vier Autos gegeben. Dabei war es bei Blechschäden geblieben.

Etwas später sei es dann an gleicher Stelle zu dem schweren Unfall in Fahrtrichtung Tübingen gekommen. Die Bundesstraße war in beide Richtungen am frühen Dienstagmorgen noch voll gesperrt.

(dpa/ba)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.