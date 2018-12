Feuer in Hochhaus: Fünfjährige stirbt in Schrank

Feuer in einem Hochhaus in Bayern: Eine Fünfjährige hatte sich vor den Flammen im Schrank verstecken wollen – sie starb.

Bei dem Feuer in Puchheim bei München starb Silvester eine Fünfjährige in einem Schrank.

Drama an Silvester: Bei einem Feuer ist bei München ein Mädchen getötet worden. Die Fünfjährige hatte sich offenbar im Schrank vor den Flammen verstecken wollen.

Das Feuer war in einem Hochhaus in Puchheim ausgebrochen. Der Vater hatte versucht, seine Tochter zu retten, konnte sie allerdings nicht erreichen. Er erlitt laut Feuerwehr eine schwere Rauchvergiftung.

Nach Informationen der Feuerwehr hatte sich das Mädchen in dem brennenden Zimmer in einem Schrank versteckt. Feuerwehrleute konnten das Kind am Montagnachmittag nur noch leblos bergen.

Andere Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Warum es in der Wohnung im achten Stock gebrannt hatte, war zunächst unklar.

Auch Brand in Hochhaus in Berlin

Auch in einem Hochhaus in Berlin hatte es am Silvesterabend gebrannt, einige Einwohner waren zuerst eingeschlossen und konnten das Haus nicht eigenständig verlassen, sie konnten jedoch gerettet werden.

Hier war das Feuer in einer Küche ausgebrochen, auch hier ist der Grund noch unklar. (ses/dpa)

